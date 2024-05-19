Adnan Polat: 10 kişi Fenerbahçe, galibiyeti bizden daha çok hak etti Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, 30 milyon Galatasaraylının beklediği şampiyonluğun gerçekleşmediği için üzgün olduğunu söyleyerek, "10 kişi Fenerbahçe, galibiyeti bizden daha çok hak etti" dedi.

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Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe’ye 1-0’lık skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe galibiyeti bizden daha çok hak ettiler"

Son iki senedir maçlara geldiğini ve ilk kez mağlup olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Polat şunları dedi:

“İlk defa mağlubiyet gördüm. Çok üzüldüm ama burada bir gerçek var. 10 kişi Fenerbahçe, galibiyeti bizden daha çok hak etti. Benim üzüldüğüm burada 50 binden fazla taraftarın yaşadığı heyecan, 30 milyon Galatasaraylının beklentisi gerçekleşmedi. Bizim üzücü ama Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Onlar galibiyeti bizden daha çok hak ettiler. Ama şunu kendi takımımıza söylemek istiyorum. Milyonlarca insanın psikolojik olarak hazır olduğu bu ortamda işi ciddiye almaları lazımdı. Çünkü futbol hafife almayı kabul etmeyen bir spordur. Şampiyonluk son saniyeye kadar bitti demeden bitmiyor. Bizim açımızdan bugün üzücü bir gündü. Ben bugün stada gelen ve gelemeyen 30 milyon Galatasaray taraftarı için üzüldüm. Önümüzde Konyaspor maçı var. Deplasmanda Konyaspor da küme düşmemek için mücadele edecek. Dolasıyla konsantre olup işi ciddiye almalarını tavsiye ediyorum. Futbolun içerisinde olan herkese”

“Ben oyumu Dursun Başkan’a vereceğim”

25 Mayıs tarihinde Galatasaray’da yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili düşüncelerini aktaran Polat şu ifadeleri kullandı: