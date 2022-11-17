Adnan Polat: Ben olsam Ronaldo'yu alırdım

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, bir ara sarı-kırmızılı takımla da adı anılan Manchester United'lı Cristiano Ronaldo'yla ilgili, “Ben olsam Ronaldo'yu alırım" dedi.

Yeniden Galatasaray'a başkan olmayı düşünmediğini net bir şekilde dile getiren Adnan Polat, sarı-kırmızılı takımla adı anılan Manchester United'lı Ronaldo konusunda da bir anlamda Dursun Özbek yönetimine çağrıda bulundu.

Portekizli süper starın Türkiye'ye gelebileceğini belirten Polat, "Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu alırım. Çok büyük bir isim ve büyük bir marka. Dünya çapında ses getiren bir transfer olur. Güzel de olur." dedi.

Adnan Polat, 22 Mart 2008-14 Mayıs 2011 tarihleri arasında sarı-kırmızılı takıma başkanlık yapmış ve o dönemde getirdiği yıldızlarla adından oldukça söz ettirmişti.

Yaptığı transferlerle adından söz ettirmişti

Polat, 2009 yılında Milan Baros, Harry Kewell gibi dünya çapında yıldızlara Galatasaray forması giydirmiş, teknik direktör olarak da Frank Rijkaard'ı takımın başına getirmişti.