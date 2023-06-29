Adnan Polat'ın acı günü

2008-2011 yılları arasında Galatasaray'ın 33. Başkanı olarak görev yapan Adnan Polat'ın annesi Suna Polat yaşamını yitirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten Suna Polat'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajında, şöyle denildi:
Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat'ın değerli annesi Suna Polat'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz
Cenaze namazı yarın kılınacak
Suna Polat'ın naaşının yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.