Adnan Polat'ın acı günü

2008-2011 yılları arasında Galatasaray'ın 33. Başkanı olarak görev yapan Adnan Polat'ın annesi Suna Polat yaşamını yitirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Suna Polat'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajında, şöyle denildi:

Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat'ın değerli annesi Suna Polat'ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz

Cenaze namazı yarın kılınacak

Suna Polat'ın naaşının yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.