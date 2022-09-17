Adriana Muller'den Türkçe adımı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Lincoln Henrique'nin eşi Brezilyalı ünlü influencer Adriana Muller, Türkiye'ye çabuk uyum sağladı.

Lincoln'ün 2017'de Rize'de oynadığı dönemde de kısa bir süre Rize'de yaşayan Muller bu kez Türkçe için harekete geçti. Özel bir hoca tutan Muller günde 2 saatini Türkçe'yi öğrenmeye harcıyor.

1 milyonun üzerinde takipçisi olan Brezilyalı, paylaşımlarında da sık sık Türkçe mesajlar veriyor.

Ailesiyle birlikte Türkçe dersleri alıyor

Sarı-lacivertliler'le 4 yıllık sözleşme imzalayan ve performansıyla da taraftarın beğendiği isimlerden biri olan Lincoln de eşi Adriana ve çocuklarıyla birlikte Türkçe dersler alıyor.