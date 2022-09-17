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Adriana Muller'den Türkçe adımı
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Lincoln Henrique'nin eşi Brezilyalı ünlü influencer Adriana Muller, Türkiye'ye çabuk uyum sağladı.
- 17.09.2022 - 08:52
Lincoln'ün 2017'de Rize'de oynadığı dönemde de kısa bir süre Rize'de yaşayan Muller bu kez Türkçe için harekete geçti. Özel bir hoca tutan Muller günde 2 saatini Türkçe'yi öğrenmeye harcıyor.
1 milyonun üzerinde takipçisi olan Brezilyalı, paylaşımlarında da sık sık Türkçe mesajlar veriyor.
Ailesiyle birlikte Türkçe dersleri alıyor
Sarı-lacivertliler'le 4 yıllık sözleşme imzalayan ve performansıyla da taraftarın beğendiği isimlerden biri olan Lincoln de eşi Adriana ve çocuklarıyla birlikte Türkçe dersler alıyor.