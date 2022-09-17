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    Adriana Muller'den Türkçe adımı

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Lincoln Henrique'nin eşi Brezilyalı ünlü influencer Adriana Muller, Türkiye'ye çabuk uyum sağladı.
    • 17.09.2022 - 08:52
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    Adriana Muller'den Türkçe adımı

    Lincoln'ün 2017'de Rize'de oynadığı dönemde de kısa bir süre Rize'de yaşayan Muller bu kez Türkçe için harekete geçti. Özel bir hoca tutan Muller günde 2 saatini Türkçe'yi öğrenmeye harcıyor.

    1 milyonun üzerinde takipçisi olan Brezilyalı, paylaşımlarında da sık sık Türkçe mesajlar veriyor.

    Ailesiyle birlikte Türkçe dersleri alıyor

    Sarı-lacivertliler'le 4 yıllık sözleşme imzalayan ve performansıyla da taraftarın beğendiği isimlerden biri olan Lincoln de eşi Adriana ve çocuklarıyla birlikte Türkçe dersler alıyor.


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