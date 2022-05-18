Adriano: Atiba'nın heykeli dikilmeli

Beşiktaşlı eski futbolcu Adriano, kulüpte geçirdiği sürede edindiği izlenimlere dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Adriano Correia, Beşiktaş dönemine dair katıldığı bir Instagram canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Atiba Huthinson'dan övgüyle bahseden Adriano, "Atiba'yı herkesten ayrı tutmamız lazım. Atiba için hep 'Bu sene son senesi' diyorlardı ama her sene performansını koruyarak sözleşmesini yeniliyordu. Nasıl ki Fenerbahçe'de Alex'in heykeli dikildiyse, Beşiktaş'ta da Atiba'nın heykeli dikilmeli." dedi.

"En iyi Türk oyuncu Oğuzhan"

Birlikte oynadığı en iyi Türk futbolcunun kim olduğu sorusuna cevap veren Adriano, "Oğuzhan'ın kariyerinde belki inişli çıkışlı dönemleri var ama benim oynadığım en iyi Türk futbolcu kendisiydi. Çok büyük bir yetenek. Benim için Oğuzhan'ın çok özel bir yeri var." ifadelerini kullandı.

"Rıdvan çok yetenekli"

Kendisiyle aynı mevkiide görev yapan Rıdvan Yılmaz hakkında da konuşan Adriano, "Ben Beşiktaş'tayken Rıdvan Yılmaz bizimle antrenmanlara çıkmaya başlamıştı. O dönemde benim dikkatimi çekti. Menajerine, 'Bu çocuğun peşini bırakma. Bu çocuk çok iyi yerlere gelecek' demiştim. İnanılmaz bir yetenek, çok düzgün karakterli bir futbolcu." diyerek sözlerini noktaladı.