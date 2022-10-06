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    AEK Larnaca taraftar grubu: Yunanistan'ın başkentinde yeneceğiz

    AEK Larnaca taraftar grubu: Yunanistan'ın başkentinde yeneceğiz

    Fenerbahçe'nin rakibi AEK Larnaca'nın taraftar grubu Larnaca Guardians, maç öncesinde küstah bir açıklama yaptı. Rumlar, Yunanistan'ın başkenti İstanbul'da tarih yazacağız" dedi.
    • 06.10.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 17:12
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    Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi takımı AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek.

    Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi AEK'nın taraftar grubu Larnaca Guardians, provoke edici açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

    AEK Larnaca taraftar grubu: Yunanistan ın başkentinde yeneceğiz #1

    "Yunanistan'ın başkenti İstanbul'da..."

    Rum taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, "Yarın takımımız tüm ulus için savaşıyor. Yunanistan'ın başkenti Konstantinapolis'te (İstanbul) tarih yazacağız. General Kimona'nın aurasıyla Şükrü Saraçoğlu'nu zayıflatacağız. Bolca içki içerek ve şarkı söyleyerek maça 17.00'de başlayacağız." ifadelerine yer verildi.

    Bu provokasyon sosyal medyadaki Türk taraftarlar tarafından da yoğun eleştiri aldı. Tüm takım taraftarları sarı-lacivertli takıma destek mesajları yolladı.

    AEK Larnaca taraftar grubu: Yunanistan ın başkentinde yeneceğiz #2

    AEK Larnaca taraftar grubu: Yunanistan ın başkentinde yeneceğiz #3


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