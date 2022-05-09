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    Afganistanlı küçük Eyüp, Sivasspor maçı için Türkiye'ye geldi

    Afganistan'da 2019 yılında tanıştığı Sivaslı teknik yönetmen Serdan Durmaz'ın telkini ile kırmızı-beyazlı formaya gönül veren M. Eyüp Türkmen, takımını desteklemek için Türkiye'ye geldi.
    • 09.05.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 17:09
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    Afganistanlı küçük Eyüp, Sivasspor maçı için Türkiye'ye geldi

    2019 yılında Afganistan'da kendisine Sivaslı teknik yönetmen Serkan Durmaz tarafından Sivasspor forması hediye edilmesinin ardından takımın taraftarı olan Muhammed Eyüp Türkmen, aynı yıl Türkiye'ye gelerek Sivasspor-Fenerbahçe maçını statta izledi.

    DHA'da yer alan habere göre; Taliban'ın Afganistan'a girmesinin ardından ailesi ile Pakistan'a yerleşerek yaşamına burada devam eden Muhammed Eyüp Türkmen, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Sivasspor'un maçını izlemek için bir kez daha kente geldi.

    Ailesiyle birlikte Sivas'a gelen Muhammed Eyüp Türkmen, çarşamba günü oynanacak maçı statta izleyecek. Türkmen, maç öncesi Sivasspor mağazasını gezerek forma, atkı ve şapka aldı.

    Afganistanlı küçük Eyüp, Sivasspor maçı için Türkiye ye geldi #1

    "Umarım kupa Sivas'ın olacak"

    Sivasspor'u çok sevdiğini söyleyen Muhammed Eyüp Türkmen, "Afganistan'da yaşarken de Sivasspor'u tutuyordum. Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ı çok seviyorum. İnşallah futbolcu ağabeylerimiz, Rıza Hocamız ve takımımızla birlikte Sivasspor kupayı alacak. Çok heyecanlıyım. Sivasspor bu maçı 3 golle 3-0 yenecek. Sivasspor'un renklerini, gollerini seviyorum. Umarım kupa Sivas'ın olacak." dedi.

    Afganistanlı küçük Eyüp, Sivasspor maçı için Türkiye ye geldi #2


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