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    Ağaoğlu'nun 'kupa anıtı' çağrısına 10 milyonluk destek

    Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, 38 yıl sonra gelen şampiyonluk için "kupa anıtı" yaptırmak istediklerini açıklamıştı. Ağaoğlu'nun çağrısına camiadan 10 milyon liralık destek geldi.
    • 05.05.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 14:06
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    Ağaoğlu'nun 'kupa anıtı' çağrısına 10 milyonluk destek

    2021-22 sezonunu Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, şampiyonluk anıtı yaptırmak istiyor.

    Anıt için destek isteyen kulüp yöneticilerinin çağrısına kısa süre içinde 10 milyon liralık destek geldi.

    Ağaoğlu nun kupa anıtı çağrısına 10 milyonluk destek #1

    5'er milyon liralık bağış

    Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun çağrısına destek veren Nevzat Aydın ve Nevzat Kaya'nın 5'er milyon liralık bağış ile Kupa Anıtı’na adlarını yazdırdıkları belirtildi.

    Kulüp Başkanı Ağaoğlu, şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini ve camianın desteğiyle inşa edileceğini açıklamıştı.

    Ağaoğlu nun kupa anıtı çağrısına 10 milyonluk destek #2

    Ağaoğlu nun kupa anıtı çağrısına 10 milyonluk destek #3


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