Ahmed Hassan ve Mido'dan, Mostafa Mohamed'e övgü

Mısır'ın iki efsanesi Ahmed Hassan ile Mido, Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'i Drogba'ya benzetti.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmed Hassan ile Roma, Tottenham ve Ajax gibi takımlarda forma giyen Mido, kısa sürede Galatasaray'a uyum sağlayan ve Fenerbahçe'ye attığı golle taraftarların gönlünde taht kuran Mostafa Mohamed'i değerlendirdi.

Beşiktaş'ı desteklediğini ancak Mohamed'in Galatasaray'a gitmesine çok sevindiğini belirten Ahmed Hassan, şunları söyledi:

"Türkiye’deki futbolseverler, belki Mohamed’i çok iyi tanımıyor ama o, zaten Mısır’da bilinen ve ülkenin en büyük kulüplerinden birinde oynayan bir futbolcuydu. Disiplinli şekilde çalışmaya devam ederse, daha da iyi olacak..."





"Kendisi saha içi ve dışında pozitif bir insandır. Her zaman sahada elinden gelenin en iyisini yapar. Fenerbahçe maçından sonra onunla konuştum ve gelecek adına kendisini motive ettim."

"DROGBA'YI HATIRLATIYOR"

"Tarz olarak bana, Galatasaray’da da oynayan Drogba’yı hatırlatıyor. Onun gibi güçlü ve gol vuruşlarında çok etkili. Fatih Terim’le birlikte kendisini her anlamda geliştireceğini düşünüyorum."





Fanatik'e konuşan Mido ise Mohamed'in kariyerindeki en doğru tercihlerinden birisini yaptığını vurgulayıp, şöyle devam etti:

"TERİM GİBİ BİRİYLE ÇALIŞMASI ŞANS"

"Galatasaray, Avrupa'nın en önemli kulüplerinden ve büyük bir taraftar kitlesine sahip. Fatih Terim gibi, genç oyuncular için büyük faydası olan bir isimle çalışıyor. Terim, dünyanın sayılı hocalarından ve büyük bir tecrübeye sahip. Elindeki oyunculardan maksimum verim almayı ve onları geliştirmeyi başarıyor. Türkiye'deki kariyerine çok iyi başlaması beni şaşırtmadı. Zamalek'te hocalık yaparken, onu A Takım'da oynaması adına keşfedenlerden biri bendim. Çok güçlü bir futbolcu ve büyük bir karaktare sahip."





"EN AZ 2 SENE GALATASARAY'DA KALMALI"

"Benim için Mohamed, tipik bir 9 numara. Drogba ve benim gibi, bir 9 numarada olması gereken özelliklere sahip. Günümüzde bu tarz forvetler bulmak kolay değil. En az iki sene Galatasaray'da kalması gerektiğini düşünüyorum. Böylece, İngiltere, İtalya ve İspanya gibi üst düzey liglerdeki büyük takımlarda oynama şansına sahip olacaktır."