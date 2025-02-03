Ahmed Kutucu: Çok mutluyum

Süper Lig'in 22. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray deplasmanda Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada yeni transfer Ahmed Kutucu kaydetti.

Galibiyet golünü atan ve sarı-kırmızı takımla ilk kez ağları sarsan Ahmed Kutucu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Maçı değerlendiren Kutucu, şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyum. Bu benim çocukluk aşkım. İyi mücadele ettik. Zor bir rakipti. Kazandık. İnşallah böyle devam ederiz ve şampiyon oluruz. Takımda çok büyük oyuncular var, onlardan antrenmanda bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Onlarla sahada olmak gurur verici.