Ahmed Kutucu'nun tek rakibi Mohamed Salah

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Eyüpspor'un Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Ahmed Kutucu, attığı golle hem takımını öne geçirdi hem de bu sezonki performansıyla Avrupa'da adından söz ettirmeye devam etti.

SÜPER LİG'DE YILDIZLAŞIYOR

Karşılaşmanın 26. dakikasında Mame Thiam’ın asistinde harika bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren Ahmed Kutucu, Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye çıkardı. Kutucu, Eyüpspor formasıyla bu sezon 7 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek takımının hücumdaki en önemli gücü oldu.

AVRUPA'DA SADECE SALAH’IN ARDINDA

Ahmed Kutucu, Süper Lig’de çıktığı 12. maçta da gol katkısında bulunmayı başararak Avrupa’nın dev liglerinde istikrarlı performans gösteren oyuncular arasına adını yazdırdı. 13 maçta gol katkısı yapan Mohamed Salah’ın ardından ikinci sırada yer alan Kutucu, performansıyla Avrupa’da birçok yıldız futbolcuyu geride bıraktı.

AVRUPA’DA ZİRVE YARIŞI

Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla maçta gol katkısında bulunan oyuncular şöyle sıralandı:

13 maç, Mohamed Salah

12 maç, Ahmed Kutucu