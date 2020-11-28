Ahmed Musa: Galatasaray ile görüşmeleri menajerim sürdürüyor

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Ahmed Musa, sarı-kırmızı takıma transferi hakkında ilk kez net bir açıklamada bulundu.

Ocak ayında en az 2-3 takviye yapmayı düşünen Galatasaray'da en büyük transfer hedeflerinden birisi Ahmed Musa.

Bonservisi elinde olan Nijeryalı kanat-forvet, sarı-kırmızılılara transferiyle ilgili sorulan soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

Ahmed Musa, "Farklı kulüplerden ilgi olduğu doğru ancak bu durumla ben değil menajerim ilgileniyor. Şu an görüşmeleri sürdürüyor. O benim ne istediğimi iyi biliyor." diye konuştu.

EN BÜYÜK İLGİ GALATASARAY'DAN

Tecrübeli futbolcuya en büyük ilginin Galatasaray tarafından gösterildiği belirtiliyor. Fatih Terim çok önemli bir katkı vereceğini düşündüğü Ahmed Musa'nın mutlaka alınmasını istiyor.