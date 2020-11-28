Euro
9.3516
-0.39%
Dolar
7.8137
-0.74%
Altın
449.33
-1.9%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
134.300
1.04%
EXEN Coin
9.36
-1.68%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Ahmed Musa: Galatasaray ile görüşmeleri menajerim sürdürüyor

    Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Ahmed Musa, sarı-kırmızı takıma transferi hakkında ilk kez net bir açıklamada bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 14:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ahmed Musa: Galatasaray ile görüşmeleri menajerim sürdürüyor

    Ocak ayında en az 2-3 takviye yapmayı düşünen Galatasaray'da en büyük transfer hedeflerinden birisi Ahmed Musa.

    Bonservisi elinde olan Nijeryalı kanat-forvet, sarı-kırmızılılara transferiyle ilgili sorulan soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

    Ahmed Musa, "Farklı kulüplerden ilgi olduğu doğru ancak bu durumla ben değil menajerim ilgileniyor. Şu an görüşmeleri sürdürüyor. O benim ne istediğimi iyi biliyor." diye konuştu.

    Ahmed Musa: Galatasaray ile görüşmeleri menajerim sürdürüyor #1

    EN BÜYÜK İLGİ GALATASARAY'DAN

    Tecrübeli futbolcuya en büyük ilginin Galatasaray tarafından gösterildiği belirtiliyor. Fatih Terim çok önemli bir katkı vereceğini düşündüğü Ahmed Musa'nın mutlaka alınmasını istiyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir