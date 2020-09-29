Ahmet Ağaoğlu: 1 milyar 100 milyon liralık ödeme yaptık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün ekonomik yapısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hem sahada hem kasada hem masada güçlü bir Trabzonspor hedefine doğru hızla yürüdüklerini söyledi.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevde bulundukları süre boyunca 1 milyar 100 milyon liralık ödeme gerçekleştirdiklerini belirtti.

"1 MİLYAR 1 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPTIK"

"Nisan 2018’de koltuğa oturduğumuzda borcumuz 900 milyon lira civarındaydı." diyen Başkan, şöyle devam etti: "O günkü kur ile 185 milyon Euro ediyor. 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla da borcumuz yine 900 milyon lira civarında. Güncel kur üzerinden 110 milyon Euro. Göreve geldiğimiz günden bugüne ödediğimiz para ise 1 milyar 100 milyon liranın üzerinde. Ortalama günde 1,2 milyon liralık bir ödeme yaptığımız anlamına geliyor. Biz borçları öderken diğer taraftan da ağır faiz yükü ve kur farkından kaynaklanan sorunları da çözerek kulübümüzün bir batağın içerisine girmesini engelledik. Bunları yapmamış olsaydık ve eski anlayış devam etmiş olsaydı borcumuz maalesef 2 milyar liranın üzerine çıkacaktı. Bu şekilde bir ekonomik istikrarla devam ettiğimiz sürece 7 yıl sonra borçsuz bir Trabzonspor olacağını ümit ediyoruz. Bu Trabzonspor camiasının gücüdür, Trabzonspor ailesinin hep birlikte başardığı seferberliğin ürünüdür."





Ahmet Ağaoğlu, "Göreve geldiğimizde Trabzonspor’un futbolcu üretecek, yetiştirecek, değerleyecek ve satacak bir kulüp olması gerektiğini vurguladık. İlk günden beri de bu çizgide devam ediyoruz." dedi.

Ağaoğlu, 2,5 yılda 38 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını, bu futbolcuların tamamı için yaklaşık 13,2 milyon euro bonservis bedeli ve 3,7 milyon Euro menajerlik ücreti ödediklerine dikkati çekerek, "Yine bu süreçte Alexander Sörloth, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Juraj Kucka, Okay Yokuşlu, Bero ve Castillo gibi isimlerin bonservis bedeliyle satışını gerçekleştirdik. Bu transferlerden kulübümüz 44 milyon 300 bin euro gelir elde etti. Yani harcadığımızın 2,5 katı bir gelir elde etmişiz. Bu süreçte Süper Lig’de iki sezonda da şampiyonluk yarışı verdik, Türkiye Kupası’nı müzemize götürdük. Diğer kulüplerin aynı sürede yaptığı transferlere, harcadığı paralara ve elde ettikleri puanlar ile gelirlere bakarsak, Türkiye’de bu anlamda en başarılı kulüp olduğumuzu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

"300 MİLYON LİRAYA YAKIN GELİRİ KASAMIZA KOYDUK"

Zorlu süreçlerden geçtiklerini anlatan Trabzonspor Başkanı şöyle devam etti: "Görev süremizin hemen başında ödenmemiş futbolcu maaşları, Çin’den Amerika’ya kadar biriken bonservis ve menajerlik ödemeleri, UEFA, FIFA ve TFF’deki dosyaların yanı sıra pek çok ekonomik çıkmazla ve sorunlarla karşı karşıyaydık. Sloganımızda olduğu gibi yan yana, biz bize büyük bir mücadelenin içine girdik. Doğru planlama ve doğru adımlarla hemen hemen tüm gelirlerimizde yüzde 50’yi aşan bir artış sağladık. Yaklaşık 140 milyon liradan fazla sponsorluk geliri elde ettik. Bu sezon bilet, kombine, forma ve maç günü gelirlerimizde büyük bir düşüş yaşansa da geçtiğimiz sezonlarda yine 150 milyon lirayı aşan bir ticari gelir sağladık. Neredeyse 300 milyon liraya yakın geliri kasamıza koyduk."