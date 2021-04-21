Ahmet Ağaoğlu: 12 kulübün sorumlusu UEFA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa Süper Ligi'yle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu canavarı UEFA yarattı" ifadelerini kullandı.

Birkaç gündür spor gündemini meşgul eden olay Avrupa'da 12 kulübün bir araya gelip 'Avrupa Süper Ligi' adında kurdukları özel lig...

Ligin kurulmasıyla 12 kulüp çok büyük tepkiler aldı. Gelen tepkilerin ardından İngiltere'de Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldıklarını açıklamıştı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da verdiği bir röportajda konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.





"UEFA BUNLARI BESLEDİ, BÜYÜTTÜ"

Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Bu kulüplerin atmış olduğu adımın baş sorumlusu aslında UEFA. Çünkü her zaman bu kulüplere çok farklı davranıldı, farklı muamele yapıldı. Beslediler, büyüttüler. Sonra besle büyüt oysun gözünü misali.

"BU CANAVARI KENDİLERİ YARATTI"

Bu canavarı kendileri yarattılar. Söz konusu proje, futbolunun ruhunun paraya satılması demek. Bir yerden para buldular ve bu 12 kulüp, diğer bütün kulüpleri yok sayarak harekete geçtiler.

Şampiyonlar Ligi öncesinde Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası ve şimdi Avrupa Ligi. Yıllarca, şu an sistem dışında tuttukları takımlarla buralarda oynamadılar mı? Oradaki başarılarla büyük oldular ve kazanç sağladılar. Finansal olarak büyüdüler." ifadelerini kullandı.

"DEVAMLILIĞI OLMAZ"

Fanatik'e verdiği röportajda Ağaoğlu, "Türkiye özelinde Real Madrid, Liverpool, Manchester United... Ve daha niceleri. Şimdi 12-15 kulüp kenara çekilip bir lig oluşturursan, bu prematüre olur. Devamlılığı olmaz" dedi.



