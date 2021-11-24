Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "14 kulüp anlaştık, kalan 6 maçta hakemler hakkında konuşmayacağız" dedi.

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birliğin 24 Kasım'da yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada bulunurken, 14 kulübün hakemler hakkında ilk yarı bitene kadar konuşmama kararı aldığını açıkladı.

"HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIZ"

Ağaoğlu, "Bugün yapılan basın toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık.

MHK ile yaptığımız ortak çalışma sürecine zarar vermemek ve hakemlerin moral-motivasyonunu etkilememek adına, 14 kulüp başkanı ve yöneticileri olarak ilk yarının sonuna kadar hakemlerle ilgili hiçbir görüş belirtmeyeceğiz.

Ahmet Ağaoğlu: 14 kulüp anlaştık, hakem konuşmayacağız İZLE







"KURDAKİ DALGALANMALAR KULÜPLERİMİZİ BÜYÜK SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA GETİRDİ"

Kurdaki dalgalanmalar, kulüplerimizi çok büyük sorunlarla karşı karşıya getirdi. Sayın Nihat Özdemir'in, sezon başında kulüplere 300 milyon liralık bir ek gelir sözü vardı.

Özellikle Anadolu kulüpleri çok sıkıntılı, bu sözünü yerine getirmesi konusunda kendilerine buradan seslenmiş olalım.

Yabancı kuralı konusundaki aksaklıkların, Türk futbolunun gelişimine bir katkıda bulunmadığı malum. Sezon başında sıkıntılarımızı dile getirdik. Gelecek sene 7+4'ün uygulanmasıyla ilgili sorunları da paylaşmıştık ve bu konuda ısrarcıyız.