Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür kararından pişmanım

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kaleci Uğurcan'ın kalmasından yana olduğunu belirtirken, M. City'nin Abdülkadir Ömür'e teklifini reddetmesini "hayatının pişmanlığı" olarak yorumladı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN SPORTS'tafutbol sezonuna dair açıklamalarda bulundu.

teknik direktör Abdullah Avcı ile sezona nasıl hazırlandıklarını anlatan Başkan Ağaoğlu, oyuncu transferlerine dair de şunları söyledi:

"Abdullah hoca, elindekilerle neler yapabileceğini anlattı"

"Abdullah Avcı ile anlaştık. Hoca, elindeki oyuncu grubuyla neler yapabileceğini bize anlattı ve sezon sonunda bire bir planlar örtüştü. Onu yaparken 2021'in şubat ve mart ayında 2021/22 sezonun planlamasını yaptık. Garip karşılandı. Biz planlamızı yaptık, nisan ayında transfer yerimiz, kamp yerimiz, hazırlık maçlarımız ve transferlerimiz hazırdı."





"Visca iyi bir işti ama pahalı bir transferdi"

"Visca iyi bir iş yaptı. Şampiyonluğa da katkı sağladı ama benim standartlarımda pahalı bir transferdi. Öyle paralar verdiğinizde uykularım kaçıyor. Tek mutluluğum, o paranın ülke futbolunun içerisinde kalması. Berat, Siopis ve Bakasetas transferlerinde de aynısı söyledim."





"Nwakaeme'ye teklifimizi yaptık, bekliyoruz"

"Anthony Nwakaeme'ye verebileceğimiz en yüksek ücreti verdik. 3 yıllık sözleşme bizim için yüksek geldi. Çok değerli bir oyuncu. 33 yaşına gelmiş olması da beni endişendirmiyor. Biz teklifimizi yaptık bekliyoruz."





"Uğurcan'ın takımda kalmasından yanayım"

"Uğurcan'ın takımda kalmasından yanayım. Çok çok iyi bir teklif gelirse... Uğurcan Çakır'ı kaleden aldığınızda, o veya ona yakın bir kalibrede kaleciyi oraya koymak zorundasınız. 10'a sattınız da, 7'ye doldurdunuz diyelim. 3 için değer mi?"





"M. City'nin teklifini reddetmek, hayatımın pişmanlığı"

''Manchester City'den Abdülkadir Ömür'e 23 milyon euroluk teklif geldi. O teklifi reddetmek hayatımın pişmanlığı. Yusuf Yazıcı'nın ardından ikisinin de takımdan ayrılmasına sıcak bakmadım.''