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    Ahmet Ağaoğlu: Bizim bir hayalimiz var

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yakında başlayacak olan sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 12:36
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 12:36
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    Ahmet Ağaoğlu: Bizim bir hayalimiz var

    Şampiyonluğu geçen sezon Başakşehir'e kaptırılmasından sonra takımı yardımcı antrenör Eddie Newton'a emanet eden Trabzonspor, lige iddialı girmek istiyor.

    Takımdan ayrılan isimlerin yerini dolduracaklarını söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Bizim bir hayalimiz var ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

    Ahmet Ağaoğlu: Bizim bir hayalimiz var #1

    "ASIL HEDEFİMİZİ UNUTMADIK"

    Şampiyonluğu son haftalara kadar kovaladıklarını ve hakem hataları sonrasında yarışı kaybettiklerini savunan Ağaoğlu, "Sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamladık. Ama asıl hedefimizin ne olduğunu unutmadık." ifadelerini kullandı.

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