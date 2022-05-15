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    Ahmet Ağaoğlu: Bizler bu takımın birer hizmetçisiyiz

    Ahmet Ağaoğlu: Bizler bu takımın birer hizmetçisiyiz

    Süper Lig'in şampiyon takımının başkanı Ahmet Ağaoğlu dünü kutlamada, "Ezberi bozduk, devamı gelecek. Sizlerle birlikte, sizlerin desteğiyle... " ifadelerini kullandı.
    • 15.05.2022 - 11:39
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 12:10
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    Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra ligde fırtınalar estiren ve şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, dün akşam kupa töreninde zaferini çoşkulu bir şekilde kutladı.

    Akşamki törende konuşma yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu.

    Takımı alkışlattıran başkan, "Büyük Trabzonspor'un büyük taraftarları... Şampiyonluk kupa törenimize hoş geldiniz! Değerli taraftarlarımız, bundan 4 sene önce göreve geldiğimiz zaman bu coğrafyada fazla anlam ifade etmeyen bir şey istedik sizden. 3 sene sabır dedik, dördüncü sene ayakta alkışlayacaksınız dedik. Lütfen ayağa kalkın ve bu takımı alkışlayın!" dedi.

    Ahmet Ağaoğlu: Bizler bu takımın birer hizmetçisiyiz #1

    "Yanlışlar bizim yanlışımızdı"

    Bugün zaferi yaşadığını belirten Ahmet Ağaoğlu, "En kötü günümüzde bile en büyük destek siz oldunuz, en büyük güç siz oldunuz. İnadıyla, azmiyle zafere ulaşan bu takımın arkasındaki en büyük güç sizsiniz. Sağ olun, var olun! Bu süreç içerisinde zor günler yaşadık, çok zor günler yaşadık ama hiçbir zaman için kendi yanlışlarımızın kendi hatalarımızın üstünü örtmek, camianın dikkatlerini başka yöne çekmek için hiçbir zaman bunun faturasını başka takımlara, başka taraflara ve başka kurumlara kesmedik. Yanlışlar bizim yanlışımızdı ve sizden aldığımız güçle yanlışlardan dönmesini bildik. Bugün bu zaferi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Ahmet Ağaoğlu: Bizler bu takımın birer hizmetçisiyiz #2

    "Herkese kucak dolusu teşekkür etmek istiyorum"

    Trabzon camiasına teşekkür eden Ağaoğlu, "Bizler bu takımın birer hizmetçisiyiz. Buraya takıma hizmet etmek için geldik. Kurucularımız, önceki dönem başkanlarımız, yöneticilerimiz, kurul başkanları, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktörümüz Abdullah Avcı, teknik heyetimiz, gözümüzün bebeği inançla bize bu tabloyu yaşatan futbolcularımız... Malzemecilerimiz, sağlık ekibimiz, aşçılarımız, şoförümüz, idari personelimiz, medya ekibimiz... Hepsine huzurlarınızda kucak dolusu teşekkür etmek istiyorum bu tabloyu yaşattıkları için." sözlerini söyledi.

    Ahmet Ağaoğlu: Bizler bu takımın birer hizmetçisiyiz #3

    "Trabzonsporlular; sağ olsunlar, var olsunlar"

    Yediden yetmişe teşekkürünü yineleyen başkan, "Kenetlendik, yan yana geldik, omuz omuza büyük bir mücadele verdik ve bugün bu zafer tablosunu yaşıyoruz. Kentteki en küçüğümüzden 90 yaşındaki ninemize, dedemize kadar dünyanın dört bir yanında sabırla ve coşkuyla Trabzonspor'un bu kupayı kaldırmasını bekleyen tüm Trabzonsporlulara teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar!" dedi.

    Ahmet Ağaoğlu: Bizler bu takımın birer hizmetçisiyiz #4

    "Ezberi bozduk, devamı gelecek"

    Takımın küllerden doğduğunu belirten şampiyon takımın başkanı "Bu şampiyonluk için 'Trabzonspor küllerinden doğdu' dediler. Küllerimizden doğduğumuz halimiz buysa kor halimizi düşünün! O ateş hiç sönmedi, o inanç bize bunları yaşatıyor. Ezberi bozduk, devamı gelecek. Sizlerle birlikte, sizlerin desteğiyle... Emeği geçen herkese, dava arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma, bütün yöneticilerimize, gecesini gündüzüne katan tüm yöneticilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Efsane hocalarımıza, efsane oyuncularımıza... Bu camia o kadar büyük ki sabaha kadar saysam bitiremem. Sağ olun, var olun!" diyerek sözlerini noktaladı.

    Ahmet Ağaoğlu: Bizler bu takımın birer hizmetçisiyiz #5


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