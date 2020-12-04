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    Ahmet Ağaoğlu: Camiamız Abdullah Avcı'yı sahiplendi

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni teknik direktör Abdullah Avcı ve yapılacak transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
    • DHA
    • 04.12.2020 - 12:04
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 12:28
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    Ahmet Ağaoğlu: Camiamız Abdullah Avcı'yı sahiplendi

    Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Demirören Haber Ajansı'na konuştu.

    "CAMİA SAHİPLENDİ"

    Ağaoğlu, "Abdullah Hoca hepimizin bildiği, tanıdığı, kariyerini ispatlamış, Türk futbolunda yeri olan bir hoca. Trabzonspor camiası sahiplenirse bırakmaz, camiamızın hocayı sahiplenmesi çok önemliydi. Hoca iyi başladı, devamı gelecek. Önümüzdeki haftalarda bunu göreceğiz." dedi.

    Ahmet Ağaoğlu: Camiamız Abdullah Avcı yı sahiplendi #1

    "TRANSFER TAMAMEN HOCANIN TASARRUFUNDA"

    Transfer çalışmaları ile ilgili birkaç hafta sonra somut adımlar atılacağını söyleyen Ağaoğlu, "Transfer tamamen hocanın tasarrufunda. Hocamız ve izleme ekibinin birlikte yapacağı çalışma neticesinde ortaya çıkacak bir durum. Hocamızla 'Birkaç hafta geçsin, oyuncuların gerçek performanslarını görelim, maçlar kazanalım' diye konuştuk. Transferlerle ilgili kararını verecek." açıklamasında bulundu.

    Ahmet Ağaoğlu: Camiamız Abdullah Avcı yı sahiplendi #2

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