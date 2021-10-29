Ahmet Ağaoğlu: Camiamızın desteğine ihtiyacımız var

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kısa süre içerisinde algı operasyonlarıyla karşılaşabiliriz. Bu algılara karşı tek vücut olup, sıkıntıları dışarı atmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü'nde Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Kurulda Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu açıklamalarında, "Lideriz, iyi başladık, iyi gidiyoruz. Ama daha 10 maç oynandı. Önümüzde 3 mevsim var. Algılar üzerinden yürütülen bir savaş var. Şu anda sıcak mücadelenin içerisindeyiz sahada. Yavaş yavaş soğuk mücadele dışarıda kendini göstermeye başladı.

Sadece teknik ekibimiz ve futbolcularımızın performansı şampiyonluğa yetmeyebilir. Camia desteğinden, taraftar desteğinden yoksun bir takımın bu başarıyı elde etmesi mümkün değil.

"CAMİAMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Bu yüzden camiamızın desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Bu takımı canından daha fazla seven, canına kıyacak kadar seven ve canına kıyan taraftarlara şampiyonluk borcumuz var.





"ALGI OPERASYONLARIYLA KARŞILAŞABİLİRİZ"

Kısa süre içerisinde algı operasyonlarıyla karşılaşabiliriz. Bu algılara karşı tek vücut olup, sıkıntıları dışarı atmak gerekiyor. İnşallah şampiyonluğu bize Allah nasip eder.

Biz mücadeleyi bırakmayız. Gol yediğimizde maçı, puan kaybettiğimizde şampiyonluğu kaybetmeyiz. Ancak mücadeleyi bırakırsak her şeyi kaybederiz. Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesinin içerisinde çok ciddi şekilde yer alacaktır. Mücadelemizin adı şampiyonluk mücadelesidir. Biz şampiyon olacağız demiyoruz, bu saygısızlıktır. Trabzonspor felsefesinde rakibe saygısızlık yoktur. Rakibe saygı göstereceksiniz. Oynanmadan kazanılan maç yok.





"MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ"

Maç maç gideceğiz. Her maç bizim için çok önemli. Fenerbahçe maçı ne kadar önemliyse Rize maçı da o kadar önemli. İhtiyacımız olan en önemli şey camianın kenetlenerek mücadeleyi 12., 13. oyuncu olarak birlikte vermesi. İnşallah mayısın son günleri geldiği zaman çok farklı şeyleri konuşacağımız bir zaman olur." ifadelerini kullandı.