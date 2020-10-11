Ahmet Ağaoğlu Cavani, Pato ve Mandzukic'i veto etti

Ahmet Ağaoğlu Cavani, Pato ve Mandzukic'i veto etti

Sörloth'un Leipzig'e transfer olmasının ardından santrfor transfer etmek isteyen Trabzonspor'da bazı yöneticiler dünyaca ünlü isimleri gündeme alalım dese de Ahmet Ağaoğlu bu öneriye sıcak bakmadı.

Trabzonspor'da Sörloth'un takımdan ayrılmasından sonra kısa süreli bir panik yaşandı. O dönemde olağanüstü bir toplantı yapıldı.

Toplantıya Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra neredeyse tüm yöneticiler katıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan toplantının ana gündem maddesi ayrılması durumunda Alexander Sörloth'un boşluğunun nasıl doldurulacağı oldu.

CAVANI, PATO, MANDZUKIC...

Bazı yöneticiler Cavani, Pato, Mandzukic gibi isimlerin transfer edilmesini istedi. Başkan Ağaoğlu ise asla böyle bir transfer yapmayacağını, kendisinden önceki yönetimlerin hatalarına düşmeyeceğini söyledi.

Ağaoğlu ayrıca scout ekibinin elinde Sörloth gibi patlama yapma potansiyeli bulunan oyuncular olduğunu da ifade etti.