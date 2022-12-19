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    Ahmet Ağaoğlu: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçıyla alakalı, "Maçı kazanarak bu sezon da şampiyonluğa tüm camiamızla birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz" dedi.
    • 19.12.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 13:46
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    Ahmet Ağaoğlu: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

    Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görevde bulundukları 4 yıllık dönemdeki birlik ve beraberliğe dikkati çekerken, Fenerbahçe maçına ilişkin düşüncelerini açıkladı.

    Başkan Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçını kazanarak bu sezon da şampiyonluğa tüm camialarıyla birlikte yürüyeceklerine inandıklarını söyledi.

    Ağaoğlu ezeli rakiplerine ciddi üsünlük kurduklarını söyledi

    Ağaoğlu, Trabzonspor'un görev yaptıkları tüm sezonlarda yarışmacı kimliğini koruduğunu, 1 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazandıklarını, ezeli rakiplerine çok ciddi üstünlük kurarak taraftarlarının göğsünü kabarttıklarını belirtti.

    Başarının birlik olmaktan geçtiğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Başarı tüm camianın aynı hedef doğrultusunda bir araya gelerek destek olması, bir olması ve birlik olmasından geçmektedir." ifadesini kullandı.

    Ahmet Ağaoğlu: Fenerbahçe yi yeneceğiz #1

    "Şampiyonluğa tüm camiamızla birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz"

    Ağaoğlu, yaşadıkları süreçte camianın kendilerini yalnız bırakmayarak başarıda önemli pay sahibi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

    "Camiamızdan beklentimiz, bugüne kadar vermiş oldukları desteklere aynı kararlılıkla devam etmeleri ve bizleri daha büyük başarılar için motive etmeleridir. Yaşadığımız süreçte tüm camiamız bu konuda bizleri yalnız bırakmamış, bir olmamızı, birlik olmamızı ve sloganlarımız arasında yerini alan yan yana durma başarısını göstererek gelen başarıda önemli pay sahibi olmuştur.

    Dünya Kupası arası sonrası lig yarışına önümüzdeki hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı ile başlıyoruz. Maçı kazanarak bu sezon da şampiyonluğa tüm camiamızla birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz."

    Ahmet Ağaoğlu: Fenerbahçe yi yeneceğiz #2


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