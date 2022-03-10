Ahmet Ağaoğlu: Galibiyet primleri üç yılda çok düştü

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MHK'nin hakem operasyonu ve yayın ihalesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından açıklama yaptı.

"Görüş ayrılıkları olmasına rağmen, kulüpler MHK'nın kararının zamanına ilişkin endişelerini dile getirdiler. Ben de kendi açımdan zamanlama açısından doğru bulmadığımı belirtmem lazım. 10 haftalık sürecin nasıl geçeceği konusunda insanların akıllarında soru işaretleri var. Sürecin sağlıklı geçeceği konusunda teminatı veren, MHK başkanı. Bu kararı veren kurum, bunun sorumluluğunu da üstüne almıştır. Bu da işin doğasında vardır."





"YAYIN GELİRLERİNDE İNDİRİM SIKINTIYA SOKACAK"

"Kulüplerimiz 3 sene içerisinde yüzde 80'e varan bir gelir kaybına uğradı. 3 puana verilen galibiyet ücreti 800 bin eurodan 180 bin euroya düştü. Bazı kulüpler 5 yıla kadar naklen yayın gelirlerini bankalar birliği için teminat gösterdi. Yayın gelirlerinde yapılacak indirim kulüpleri büyük sıkıntıya sokacak."