Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı

Trabzonspor kulübü, yaptığı açıklamayla Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Trabzonspor, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TRABZONSPOR DUYURDU

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır."