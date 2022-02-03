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    Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı

    Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı

    Trabzonspor kulübü, yaptığı açıklamayla Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 18:10
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    Trabzonspor, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    TRABZONSPOR DUYURDU

    Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır."

    Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı #1


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