Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı oldu

Kulüpler Birliği'nin başkanlığına Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi.

Kulüper Birliği'nde yeni başkan belirlendi.

Son olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin üstlendiği başkanlık makamında değişime gidildi.

Buna göre Kulüper Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE AHMET AĞAOĞLU DÖNEMİ

Ağaoğlu, seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik, idari, sportif sorunlar var, önemli bir kısmı pandemiden kaynaklanıyor. Finansal ve sportif sorunlar ivedilikle çözülmeli. Genel kurulda tüm kulüp başkanlarının ortak isteği doğrultusunda, sorunları içeren bir mektubu kaleme alarak birkaç gün içinde Futbol Federasyonu'na ileteceğiz. Süreç sıkıntılı, hepiniz bu süreci bizimle yaşıyorsunuz. Tüm kulüplerimizle el ele vererek, bu süreç içinde en az hasarla çıkmanın çözümlerini arayacağız."

"PROFESYONEL YAPIYA GEÇİLMESİ LAZIM"

"Bir önceki yönetim kurulunda bana görev teklif edildiğinde açık ve net ifade ettim, bir an önce profesyonel yapıya geçilmesi, konuyla alakalı gerekli çalışmalar yapılması, tüzük değişikliği gerekiyorsa tüzük değişikliğinin, sonraki adımının da Süper Lig AŞ olması konusunda mutabakatı aldık. Hepimiz, kulüp başkanları olarak fahri görev yapan insanlarız. Bir kulüp başkanından bu kadar fedakarlık beklemek haksızlık olur. Önümüzdeki süreçte profesyonel bir yapıya kavuşmak için çalışmaları ivedilikle başlatacağız."

"GELİRLER YÜZDE 60-70 GERİLEDİ"

"2 sene öncesine göre gelirlerde yüzde 60-70 gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmazsak, Türk futbolunun geleceği adına iyimser olma şansımız kalkıyor."