Ahmet Ağaoğlu: Kupa töreni 15 Mayıs'ta

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu kupa töreninin 15 Mayıs'ta yapılmak istendiğini söyledi.

Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan neden Trabzonspor'un Altay maçını Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynama talebinin ardından yeni bir isteği daha ortaya çıktı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu şampiyonluk kupasını 15 Mayıs'ta kaldırmak istediklerini TFF'ye bildirdi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

"37. haftada kendi sahamızda oynayacağımız"

Karadeniz Gazetesi'ne konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Mevcut tespitlerimiz değerlendirildiğinde, 37. haftada kendi sahamızda oynayacağımız Altay müsabakasının, sahamızda oynanmasının, sporcu sağlığını ciddi derecede tehlikeye sokabileceği, futbolumuzun görsel açıdan kötü bir görüntüye yol açılarak marka değerine ciddi zarar verilebileceği, maçın yayın, reklam vb. süreçlerinin sağlıklı işleyemeyeceği gibi tehlikelerin yaşanabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır." dedi.

Kupa töreni 15 Mayıs Pazar günü

Sözlerine devam eden başkan," Bu doğrultuda Altay karşılaşmasının 14 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvurular gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu kupa töreninin ise 15 Mayıs Pazar günü Trabzon Stadyumu'nda yapılması için yine Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvurular yapılmıştır." diyerek sözlerini tamamladı.

TFF'nin bu başvuruyu kabul etmesi bekleniyor.