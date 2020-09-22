Ahmet Ağaoğlu: Leipzig Başkanı bana 'sen ne kadar zor adammışsın' dedi

Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un transfer sürecinde Crystal Palace ve Leipzig'in başkanlarıyla yaptığı sıkı pazarlıktan bahsetti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 20+2 milyon euro karşılığında Alman ekibi Leipzig'e satılan Alexander Sörloth hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"TOTTENHAM, LYON VE LEIPZIG İSTEDİ"

Ağaoğlu, "Neden bu oyuncunun bonservisini alamıyorsunuz diyorlardı. Şartlara bağlıydı, sözleşme bu şekildeydi. Oyuncunun 9 milyon euro buy-out maddesi vardı. Oyuncu, 9 milyon euro getirdiği takdirde herhangi bir kulübe kendi inisiyatifi doğrultusunda gidecekti. Bizde göstermiş olduğu performans hemen hemen bütün Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Ciddi şekilde Tottenham, Lyon ve Leipzig ilgilendi. Oyuncu baştan beri Bundesliga'da oynamak istediğini, Leipzig'in kendisi için doğru bir platform olacağı konusunda ısrarcıydı." dedi.

"SEN KADAR ZOR BİR ADAMIŞSIN DEDİLER"

Ağaoğlu, "Crystal Palace'tan çok baskı gördük. 16-17 milyon euroluk bir teklif geldiği zaman 'Verelim, verelim' dediler. Önümüzdeki sezona kaldığı zaman bu iş her iki kulüp de hem Trabzonspor hem Palace zararlı çıkacak şeklindeydi. 17 milyon euro realist bir rakam değildi. Ciddi şekilde direnç gösterdik. Crystal Palace ve Leipzig'in başkanları bana 'Sen ne kadar zor bir adammışsın, seninle alışveriş yapılmazmış' dediler. Gelmiş olduğumuz noktada 20+2 milyon euro her üç kulübün ortaklaşa imzaladıkları bir sözleşmeyle bugün itibariyle hayata geçti. Bu satış sonrasında da 22 milyon euronun üstündeki rakamın yüzdr 20'si Trabzonspor ve Palace'a ödenecek."ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BAŞKA ÖRNEĞİ VAR MI?"

Başkan, "Dönüp baktığımız zaman Leipzig de kendi forvetini Chelsea'ye sattı, sattığı forvetin yerine Trabzonspor'dan Sörloth'u aldı. Bizim şu anda sözleşme noktasına geldiğimiz 2-3 futbolcu var. Biz bunlarla meşgulüz. Alexander Sörloth transferi değerlendirilecekse, ismi olmayan bir futbolcunun yeteneklerini keşfeden, o oyuncuyu kadrosuna katan, o oyuncuya kendini geliştirecek bir platform hazırlayan ve oyuncuyu da zirveye çıkaran, kârlı bir şekilde satan. Kovid olmasa yüzde 30-35'lik gerileme olmasa, bu rakam 30'ların altına düşmezdi. Böyle şanssız bir döneme denk geldik. Sportif olarak yararlandıktan sonra ekonomik olarak kulübe katkıda bulunan bir proje olarak değerlendirilirse sağlıklı olur. Türkiye'de bunun başka bir örneği var mı, bilmiyorum. Kiralık alıyorsunuz, bonservisi sizde değil, aldığınız bedelin 35 katı rakama satacaksınız. Hatırlamıyorum, bilmiyorum." şeklinde konuştu.