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    Ahmet Ağaoğlu: MHK'nin kararlarının sorumlusu TFF'dir

    Ahmet Ağaoğlu: MHK'nin kararlarının sorumlusu TFF'dir

    Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "MHK ve Tahkim'in verdiği kararların sorumlusu TFF'dir. Biz burada ülke futbolunu yönetmiyoruz, ülke futbolunu TFF yönetiyor." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 21:19
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 21:30
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    Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki toplantının ardından vakfın başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu.

    Ağaoğlu, yayın ihalesi için gelen soruya, "Yayın ihalesi ile alakalı olarak, aslında bu 28 Mart günü federasyonda kulüp başkanlarının olacağı bir toplantı planlanmıştı. Ama bu toplantı 4 Nisan'a ertelendi. Bugünkü toplantıda tüm kulüp başkanları tüm yetkiyi bana verdi, bu toplantıya ben katılacağım. Yayın ihalesini sonuçlandıramadık. Özellikle Anadolu kulüpleri gelir kaybına uğradı. Bu kadar ciddi finansal sıkıntılı olduğu dönemde teklif edilen rakamlar, hiçbir şekilde Türk futbolunun finansal ihtiyaçlarına cevap vermeyeceği malum." ifadelerini kullandı.

    Ahmet Ağaoğlu: MHK nin kararlarının sorumlusu TFF dir #1

    "HAKEM KARARLARININ SORUMLUSU TFF"

    Süper Lig'de hakemler için alınan kararın Tahkim Kurulu'ndan döndüğü hatırlatılan Ahmet Ağaoğlu, "MHK'nin aldığı karar Tahkim'den döndü. Federasyonda bir istifa oldu bugün de, bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. 3 kulüpten de açıklama geldi. Her kulüp düşüncesini açıklamakta özgürdür. Ancak, TFF ülke futbolunun amir kurumudur. Yasanın kendisine vermiş olduğu yetki var. Görev ve sorumlukları var. Alınacak kararlarda tek yetkili TFF'dir. Dolayısıyla MHK ve Tahkim'in verdiği kararların sorumlusu TFF'dir. Biz burada ülke futbolunu yönetmiyoruz, ülke futbolunu TFF yönetiyor." dedi.

    Ahmet Ağaoğlu: MHK nin kararlarının sorumlusu TFF dir #2

    "BİR SIKINTI VARSA GENEL KURULDA KARAR VERİLMELİ"

    "3 kulüp TFF'yi istifaya davet etti." sözlerini kullanan Ağaoğlu, "Birlikteki kulüp başkanlarının bakış açısı şu; haziranda genel kurul var. Eğer bir sıkıntı varsa, bunun kararının verileceği yer genel kuruldur. Dolayısıyla haziran ayında yapılacak TFF genel kurulunda bütün sıkıntılar dile getirilip, çözüm aranacaktır." diye konuştu.

    Ahmet Ağaoğlu: MHK nin kararlarının sorumlusu TFF dir #3

    "TESCİL TARTIŞMASI SUNİ GÜNDEMDİR"

    Ligin tescili için gelen soruya yanıt veren Trabzonspor'un başkanı, "Gereksiz gündem yaratan şeyler. Lig tescil edilmesin, neye göre tescil edilmesin? Neye dayanarak, hangi veriye dayanarak, suni gündem için ortaya atılmış şeyler." değerlendirmesini yaptı.

    Ahmet Ağaoğlu: MHK nin kararlarının sorumlusu TFF dir #4


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