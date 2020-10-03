Ahmet Ağaoğlu: Nihat Özdemir'in telefonları kapalı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem hatalarıyla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşmek istediğini ancak kendisine ulaşamadığını söyledi.

Dün oynanan Gaziantep FK maçı sonrası harekete geçen bordo-mavili yönetim, mücadelenin hakemi Fırat Aydınus'un yönetiminden rahatsız olduklarını dile getirmişti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün TFF'ye yaptığı ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"TELEFONLARI KAPALI"

“Nihat Başkan’la görüşemedik. Maçtan sonra kendilerini aradım. Telefonları kapalıydı. 14:00’de TFF’ye geleceğiz, iletmelerini istedim. Sabah saat 10'a kadar TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş Bey'le görüştük. Kendisi de 'Telefonu kapalı, ben de ulaşamıyorum' diye ifade ettiler."





"SIKINTI YAŞADIĞIMIZ KONULAR DÜZELMEDİ"

"Sürekli olarak sıkıntı yaşadığımız konularda, sürekli olarak düzeleceğine dair sözler verilmesine rağmen hiçbir şekilde düzelmeyip, aksine çok daha sıkıntılı ve çok daha rahatsız edici bir noktaya tırmanan olaylarla alakalı görüşmek için geldik."

"Federasyon kaynaklı veya destekli yorum yapan 1-2 yorumcunun haricinde -ki o da son derece doğaldır- federasyon kaynaklı ya da destekli herhangi bir kurumda iş buluyorsanız, sizin o paralelde, o doğrultuda yorum yapmanız doğaldır."

"Ben burada ifade edeceğim şeyleri Nihat Özdemir'e de ifade etmek isterdim. Yüz yüze görüşme imkanımız olmadığı için her ne kadar PFDK'nın Disiplin Talimatı'na giriyorsa da burada sizin aracılığınızla kendilerine ulaştıracağız neler söylemek istediğimizi."