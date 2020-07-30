Ahmet Ağaoğlu PFDK'da

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor ile oynadıkları kupa finalindeki "hakareti" ve "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Dün oynanan Türkiye Kupası final maçında Ahmet Ağaoğlu'nun Sörloth'un golünün ardından yaptığı hareket sosyal medyada ve spor kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hareketinden dolayı ve maç sonunda yaptığı açıklamalardan dolayı Ahmet Ağaoğlu'nu disiplin kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun 29.07.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ile 29.07.2020 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca 30.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

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