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    Ahmet Ağaoğlu: Pozisyonu uzaydan bile inceleseniz penaltı

    Ahmet Ağaoğlu: Pozisyonu uzaydan bile inceleseniz penaltı

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bakasetas'ın tartışmalı pozisyonunda devam kararı veren hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 21:38
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 21:47
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    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçında bir penaltılarının verilmediğini ifade etti.

    UZAYDAN BİLE İNCELESENİZ PENALTI"

    Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan bile inceleseniz yine penaltı. Ekuban'ın penaltısı da var." dedi.

    Ahmet Ağaoğlu: Pozisyonu uzaydan bile inceleseniz penaltı #1

    "HAKEM MAÇIN ÖNÜNE GEÇMEMELİ"

    Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansını eleştiren Ahmet Ağaoğlu: "Geçen seneden beri Yaşar Kemal Uğurlu ile sıkıntılı maçlar oynuyoruz. Bu kadar yetenekli hakem ise bizim maçımız dışındaki her maça versinler. Evet, iyi oynamadık ama hakem maçın önüne geçmemeli." şeklinde konuştu.

    Ahmet Ağaoğlu: Pozisyonu uzaydan bile inceleseniz penaltı #2

    Ahmet Ağaoğlu: Pozisyonu uzaydan bile inceleseniz penaltı #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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