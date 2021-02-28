Ahmet Ağaoğlu: Pozisyonu uzaydan bile inceleseniz penaltı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bakasetas'ın tartışmalı pozisyonunda devam kararı veren hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçında bir penaltılarının verilmediğini ifade etti.

UZAYDAN BİLE İNCELESENİZ PENALTI"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan bile inceleseniz yine penaltı. Ekuban'ın penaltısı da var." dedi.





"HAKEM MAÇIN ÖNÜNE GEÇMEMELİ"

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansını eleştiren Ahmet Ağaoğlu: "Geçen seneden beri Yaşar Kemal Uğurlu ile sıkıntılı maçlar oynuyoruz. Bu kadar yetenekli hakem ise bizim maçımız dışındaki her maça versinler. Evet, iyi oynamadık ama hakem maçın önüne geçmemeli." şeklinde konuştu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)