Ahmet Ağaoğlu: Şampiyonluk yarışı bugün yeniden başlıyor

Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk yarışının bugün yeniden başladığını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

"Bugün bu takım bir noktaya geldiyse onların katkısı azımsanmayacaktır. Biz camia olarak birlikte hareket etmediğimiz mücadele etmediğimiz takdirde bu başarıyı yakalamak hayal değil çok büyük bir beklenti olur. Bugün birlik içinde verilen bir mücadele omuz omuza verdiğimiz dayanışmanın ürünü olarak bu noktaya geldik. Kişilerin yönetim kabiliyeti üzerinden başarı beklemek hayalperestlik olur. Camımızın desteği olmasaydı bu noktaya gelmemiz hayalperestliğin ötesinde olurdu. Herkese şükranlarımı sunuyorum ve Önümüzdeki süreçte de desteklerini esirgemeyeceklerini biliyorum."





"HER ZAMAN GÜÇLÜ RAKİPLERE İHTİYACIMIZ VAR"

"35 yıldır sporun içindeyim. Hiçbir şey bitmedi. Şampiyonluk yarışı bugün yeniden başlıyor. Lig bugün yeniden başlıyor. Önümüzde 19 maç var. Aramızdaki puan farkına güvenip ona göre hareket edersek yanılmış oluruz. Rakiplerimize saygı duyarak mücadele edeceğiz. Bizimle birlikte şampiyonluk yarışının içinde 5-6 takım daha var. Onlara saygısızlık yaparsak geçmişte yaşananlar gibi başarıyı yakalayamayız. Bizim her zaman güçlü rakiplere ihtiyacımız var, biz de onlardan bir tık daha güçlü olup başarıyı yakalamamız lazım."

"RAKİPLERİN MÜCADELESİNE SAYGISIZLIK ETMEYELİM"

"Özkan Sümer’in bir sözü vardı. Başarılı olabilirsiniz, şampiyon olabilirsiniz ama örnek olmazsanız hiçbir anlamı yok. Önce örnek olmalısınız. Spor aleminde tek bir doğru yok. Başarıya giden yol tek değildir. Herkes farklı açıdan bakar. Bunlara saygı duyuyorum. Bizi farklı kılan özellikler bugün minimum hata ile uygulamaya çalıştığımız özelliklerdir. Rakiplerimizin yapmış olduğu yanlışları yapmamaya, doğruları ise örnek alıp daha iyilerini yapmaya çalışan bir yönetim var. Şampiyonluk tabii ki hepimizin hedefi. Ama 7-8 takım da bizle aynı mücadeleyi veriyor. Onların mücadelesine saygısızlık etmeyelim. Ligin sonu geldiğinde hakem son düdüğü çaldığında inşallah başarıya, şampiyonluğa ulaşan biz oluruz. O doğrultuda verilmiş olan mücadele ancak başarının gerçekleşmesi için o doğrultuda hareket ettiğimizde Allah bize şampiyonluğu nasip etmişse o gün kutlarız. Ama o gün bugün değil. Bugün mücadele sportif savaş günü. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Türk sporunun ve futbolunun marka değerini yukarıya taşıyacak bir mücadele olur inşallah."





"ALLAH İNŞALLAH BİZE ŞAMPİYONLUĞU NASİP EDER"

"Ahmet Metin Genç başkanım şampiyonluk hazırlıklarına başlamış. Bunu eleştirmiyorum. O gün geldiğinde biz de 2 günde yapılmış bir hazırlıkla şampiyonluğu kutlamamız olsun. Hazırlıklara teşekkür ediyorum. Allah bizlere inşallah hakem son düdüğü çaldığında şampiyonluğu bize nasip eder."