Ahmet Ağaoğlu: Sörloth Premier Lig devlerini reddetti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un transfer tercihiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Denizlispor maçının ardından Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Sörloth'un son durumu ile birlikte Sosa ile Novak'ın takımdan ayrılışlarına değindi.

Ağaoğlu Sörloth'a Premier Lig ve Fransa Ligue 1'den dev kulüplerin teklif yapmasına rağmen neden Leipzig'i seçtiğine yönelik görüşmelerinin yanı sıra Sosa ve Novak'ın ayrılışları ile ilgili de konuştu.

"SÖRLOTH ÖYLE İSTEDİ"

"Sörloth Leipzig konusunda ısrarcı. Biz onu takımda tutmak için olağanüstü çaba sarf ettik. Özellikle finansal ve sportif açıdan Sörloth'un Avrupa'nın ilk 10'unda bir konumu var. Onu bizde tutmak çok zor. 3-4 kulübün başından beri ilgisi vardı ama Sörloth hep Leipzig'den yana kullandı tercihini."

"PREMIER LİG VE LIGUE 1 DEVLERİNİ GERİ ÇEVİRDİ"

"Sörloth'u Türkiye'den başka bir takımın alma ihtimali yok. Bazı boşlukları doldurmak lazım tabii, bu şekilde gündem doldurmak için bir şeyler yaratılmaya çalışılıyorsa onu bilemem. Premier Lig ve Fransa Ligue 1'in çok büyük kulüplerini Sörloth kendisi geri çevirdi."

"LEIPZİG'İ SEÇMESİNİN NEDENİ"

"Kendi kafasındaki oyun modeline, en fazla başarılı olabileceğine inandığı kulübün Leipzig olduğuna inandığını söyledi. Leipzig'de bunu görerek işi kolay bitireceğini sandı ama öyle olmadığını gördüler"





"SOSA VE NOVAK KENDİ TERCİHLERİNİ YAPTI"

"Sosa ve Novak konusunda şu söyleyeyim, ne zaman ki bir futbolcuyu kulüpten fazla sevmeye başlarsınız bir şeyler yanlış gider. Sosa da Novak da diğer tüm oyuncular gibi kulübün profesyonelleriydi. Bu gibi durumlarda tek bir şeye bakılır; aldıkları paraya karşılık verdikleri hizmet ve göstermiş oldukları profesyonel davranışa. Kontratları karşılığında kulübümüze hizmet ettiler ve kontratlarının sonunda da ayrılmışlardır. Artık bir şey söylemek olmaz. Bu iki futbolcu da başka kulübün oyuncusu, bunu hakkında yorum yapmak hiç bir spor adamına yakışmaz. Kendi tercihleri doğrultusunda kararlarını verdiler"