Ahmet Ağaoğlu: Sörloth'u Leipzig istiyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada Sörloth ve Uğurcan Çakır'a ciddi teklifler olduğunu belirtti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu.

"SÖRLOTH'U LEIPZIG İSTİYOR"

Uğurcan Çakır ve Sörloth için teklif aldıklarını ifade eden Ağaoğlu, "2 oyuncumuz için bugüne kadar ciddi talep ve teklifler geldi. Biri Uğurcan Çakır diğeri ise Sörloth... Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Onun haricinde başka herhangi bir oyuncu için teklif almadık. Gelen bu teklifler de beklentilerin altında ve bizim de evet demeye niyetimiz yok." dedi.

"DÜŞÜK MALİYETLE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERDİK"

Transfermrkt'i kaynak göstererek verileri açıklayan Başkan Ağaoğlu, "Oyuncularımızın piyasa değeri 85.5 milyon euro, kadro maliyeti ise sadece 16.5 milyon euro... Diğer kulüplerin kadro maliyetini 50 milyon euro yazdım ama bunun üzerinde olduklarını hepimiz biliyoruz. Biz bu maliyetler ile şampiyonluk mücadelesi verdik..." ifadelerini kullandı.

"KAP'A DETAYLI AÇIKLAMA YAPAN TRABZONSPOR VE GALATASARAY"

Süper Lig'de 2 takım hariç diğer takımların şeffaf olmadığını söyleyen Ağaoğlu, "KAP'a tüm detayları paylaşmak SPK kuralıdır. Bugün baktığımızda KAP'a sözleşme ve bonservis detayları en ince ayrıntısına kadar paylaşan iki kulüp var. Biri Trabzonspor biri Galatasaray." şeklinde konuştu.

"BUNDA HESAPLANMAYACAK BİR DURUM YOK"

Fenerbahçe'nin harcama limitine yaptığı itirazı da değerlendiren Trabzonspor Başkanı, "Bizim öngördüğümüz harcama limiti ile TFF'nin açıkladığı arasında fark yok. Biz zaten limitimizi belirledik ve çıkacak limiti de biliyorduk. Sadece 1-2 milyon fark var. Sistem belli, bazı kulüplerin serzenişini anlamıyorum. Gelen rakam belli, giden rakam belli. Benim matematiğim okulda kötüydü ama ben bile hesaplayabiliyorum. Bunda hesaplanamayacak bir durum yok." görüşünü belirtti.