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- Ahmet Ağaoğlu: Süper Lig profesyonel bir yapıya kavuşacak
Ahmet Ağaoğlu: Süper Lig profesyonel bir yapıya kavuşacak
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 18:04
- Güncelleme : 30.09.2021 - 18:19
Kulüpler Birliği'nde 2015 yılından beri Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasıyla ilgili gündem mevcuttu.
Ancak uzun bir süredir bu yapı bir türlü kurulamamıştı. Konuyla alakalı Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.
Ağaoğlu açıklamalarında, "Süper Lig AŞ'nin kurulması amacıyla olağanüstü genel kurul kararı alındı. 6 Ocak'ta yapacağımız olağanüstü genel kurulla profesyonel bir yapıya geçmiş olacağız.
"6 OCAK TARİHE GEÇECEK"
Bunun çalışmaları 2-3 aydır devam ediyor. Önümüzdeki 2 aylık süreç içinde de çalışmaları nihayete getirip, genel kurulun onayına arz edeceğiz.
6 Ocak, Türk futbolunda yeni bir değişim ve reform noktası olarak tarihe geçmiş olacak." ifadelerini kullandı.
SÜPER LİG A.Ş.'NİN İŞ MODELİ
Yıllardır faaliyete geçirilemeyen bu projenin neleri kapsadığı merak konusu.
- Süper Lig A.Ş'nin kurulmasıyla bu şirket yurt içi ve yurt dışı her türlü ticari gelirlerin, marka değerini ifaden eden her türlü sponsorlukların, gelirlerin ve yayın haklarının organizasyonunu yapacak.
- Örneğin yayın haklarının pazarlamasını bu şirket yapacak.
- Süper Lig A.Ş. aynı zamanda elde edilen bu gelirlerin kulüplere hangi kriterlere göre dağıtılacağından da sorumlu olacak.
- Süper Lig A.Ş Yönetim Kurulu, vakıf tarafından atanacak 5, TFF tarafından atanacak 3 üye tarafından oluşturulacak.
- Yurt içi yayın haklarından elde edilecek gelirin yüzde 4'ü TFF'ye aktarılacak.
- Buna göre Süper Lig A.Ş hayata geçerse yayın ihalesini Kulüpler Birliği Vakfı yapacak.
İNGİLTERE ÖRNEK ALINIYOR
Bu bağlamda İngiltere Premier Lig örnek alınıyor. Bu model İngiltere’de şöyle ilerliyor:
- İngiltere’de ligin bütün pazarlama hakları kulüplere ait. Federasyon yayın ihalesinden herhangi bir ücret almıyor. Bütün ücret kulüplere, belirli bir sistem dahilinde dağıtılıyor.
- Ligde bulunan kulüplerin alacağı gelirler, başarı sıralamasına bağlı olarak değişiyor. Küme düşen takımın hissesi, alt ligden çıkan takıma veriliyor.
- Süper Lig A.Ş’nin ortakları belirli aralıklarla bir araya geliyor ve gündemle ilgili görüşlerde bulunuyor.
- Ligde uygulanan kural değişiklikleri ve ticari anlaşmalarla ilgili onaylamalar, kurul içerisindeki kulüplerin üçte ikisinin desteğiyle onaylanıyor.