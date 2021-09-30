Ahmet Ağaoğlu: Süper Lig profesyonel bir yapıya kavuşacak

Ahmet Ağaoğlu: Süper Lig profesyonel bir yapıya kavuşacak

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasıyla ilgili genel kurul kararı alındığını açıkladı.

Kulüpler Birliği'nde 2015 yılından beri Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasıyla ilgili gündem mevcuttu.

Ancak uzun bir süredir bu yapı bir türlü kurulamamıştı. Konuyla alakalı Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu açıklamalarında, "Süper Lig AŞ'nin kurulması amacıyla olağanüstü genel kurul kararı alındı. 6 Ocak'ta yapacağımız olağanüstü genel kurulla profesyonel bir yapıya geçmiş olacağız.

"6 OCAK TARİHE GEÇECEK"

Bunun çalışmaları 2-3 aydır devam ediyor. Önümüzdeki 2 aylık süreç içinde de çalışmaları nihayete getirip, genel kurulun onayına arz edeceğiz.

6 Ocak, Türk futbolunda yeni bir değişim ve reform noktası olarak tarihe geçmiş olacak." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG A.Ş.'NİN İŞ MODELİ

Yıllardır faaliyete geçirilemeyen bu projenin neleri kapsadığı merak konusu.

Süper Lig A.Ş'nin kurulmasıyla bu şirket yurt içi ve yurt dışı her türlü ticari gelirlerin, marka değerini ifaden eden her türlü sponsorlukların, gelirlerin ve yayın haklarının organizasyonunu yapacak.

Örneğin yayın haklarının pazarlamasını bu şirket yapacak.

Süper Lig A.Ş. aynı zamanda elde edilen bu gelirlerin kulüplere hangi kriterlere göre dağıtılacağından da sorumlu olacak.

Süper Lig A.Ş Yönetim Kurulu, vakıf tarafından atanacak 5, TFF tarafından atanacak 3 üye tarafından oluşturulacak.

Yurt içi yayın haklarından elde edilecek gelirin yüzde 4'ü TFF'ye aktarılacak.

Buna göre Süper Lig A.Ş hayata geçerse yayın ihalesini Kulüpler Birliği Vakfı yapacak.

İNGİLTERE ÖRNEK ALINIYOR

Bu bağlamda İngiltere Premier Lig örnek alınıyor. Bu model İngiltere’de şöyle ilerliyor: