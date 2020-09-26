Ahmet Ağaoğlu: Talisca'yı alsak batmıştık

Süper Lig'de bu akşam Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

KTÜ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Emin Kahraman, TGC Başkanı Ersen Küçük, TSYD Başkanı Selçuk Kılıç ve medya temsilcileri katılım gösterdi.

"TALISCA'YI ALSAK BATMIŞTIK"

Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Talisca transferi gibi transferi yapması mümkün değil. Oyuncuya 7 milyon Euro maaş ödemesi mümkün değil. Bütçenin yarısını harcayamazsınız. Talisca günlerce yazıldı ama Talisca'yı alsaydık kulüp batmıştı. Bu kulübün en büyük sıkıntısı maalesef hesap yapılmadan ve harcama yapana hesap sorulmadan ortaya çıkan mali tablodur." dedi.

"ELNENY GÜNDEMİMİZE GELMEDİ"

Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Trabzonspor, bütçesinin yarısını bir oyuncuya harcayamaz. Elneny hiçbir zaman gündemimize gelmedi. Gelseydi de zaman kaybı olurdu. Kombine ve maç gelirlerimiz sıfır. Bu sene içinde bulunduğumuz durum ürün satışlarına da olumsuz yansıdı. Satışlarda yüzde 40 düşüş yaşandı. Bu aralar çok fazla oyuncu yazılıp çiziliyor. Böyle olunca ilgilenmediğimiz oyuncuların menajerleri bile bizi arayarak, "Başkanım oyuncu ile ilgileniyormuşsunuz, menajerlik yetkisi benim elimde" diyor."





"ALİ KOÇ İLE TARTIŞMAMIZ OLDU"

"Ali Koç ile yeniden yapılandırma konusunda bir tartışmamız oldu. Yeniden yapılandırma ihlal edildiği zaman kulüp başkanı sorumludur. Bizden önceki iki dönem borçları biz devraldık ve iki başkanı da muaf tuttuk. Ali Koç bunu neden imzaladın diyor. Biz de bunun ödenebilir borç olduğunu söyledik. Mali tablolarla ilgili verdiğimiz sözün büyük bölümünü tuttuk."

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ"

"Trabzonspor şampiyonluğun en büyük ve en önemli adaylarından biri olarak sezona başlamıştır. Transferde kalan sürede bir iki bölgeye daha takviyeler yapılacak."

