Ahmet Ağaoğlu, taraftarı şampiyonluk konusunda uyardı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un genel kurulunda, "Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı. Sakın ha, sakın." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübünün 78. Olağan Genel Kurulu başladı. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, Başkan Ahmet Ağaoğlu seçime tek aday girecek.

Genel kurulda, 9 bin 353 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Oy kullanma işleminin öncesinde Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu açıklamalarında, "Yeni yönetimimizin aldığı bayrağın ağırlığı, bir önceki dönemden çok daha fazla. Bunun bilinci ve hassasiyetiyle, Trabzonspor'a en iyi şekilde hizmet edeceklerine dair bir şüphem yok.

Geldiğimiz zaman 800 bin euro civarında olan galibiyet primi maalesef şu anda 180 bin euro civarında.





"ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI SÖYLENMEYE BAŞLANDI"

3 yıldır hep zirve yarışının içinde kaldık. Türkiye Kupası’nı ve Süper Kupa’yı kazandık. Bugün geldiğimiz noktada biraz puan farkıyla lideriz. Şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlandı, sakın! ‘Trabzonspor %99 şampiyon’ algısı yaratılmaya başlandı, sakın!

Ligin son maçı oynanmadan, hakem son düdüğü çalmadan bu ligde kimin şampiyon olacağı belli olmaz. Şampiyonluk yarışında olan 8 takım var. Arada puan farkı olabilir ama daha 24 maç var.

Biz sadece önümüze bakıyoruz. Hocamızın da söylediği gibi, maç kazandığımızda sadece 3 puan kazanıyoruz.





"MAÇLAR DİJİTAL DÜNYADA OYNANMIYOR"

Namağlup gidiyoruz. Mağlup da olabiliriz, puan da kaybedebiliriz. Futbol sahada oynandığı sürece hiçbir takımın 110 puan alma şansı yok. Umudunuzu yitirip mücadele gücünüzü kaybettiğiniz zaman her şeyi kaybedersiniz.

Taraftarımızın ve camiamızın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Maçlar dijital dünyada oynanmıyor. Şampiyonluğa giden Trabzonspor'u tribünlerde tek bir boş koltuk kalmadan desteklemeye devam etmemiz gerekiyor. Maçlar dijital dünyada oynanmıyor. Şampiyonluğa giden Trabzonspor'u tribünlerde tek bir boş koltuk kalmadan desteklemeye devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.