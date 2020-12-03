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- Ahmet Ağaoğlu: TFF hükmen yenilgi getirecek
Ahmet Ağaoğlu: TFF hükmen yenilgi getirecek
- Haber Merkezi
- 03.12.2020 - 15:21
- Güncelleme : 03.12.2020 - 15:51
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de şampiyonluk yarışını etkileyebilecek önemli bir karar almak üzere.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, federasyonun kalan haftalarda hükmen yenilgi kuralını devreye sokacağını duyurdu.
Ağaoğlu, "Galiba TFF, koronavirüs vakaları nedeniyle maçlara çıkamayacak takımların hükmen mağlup ilan edileceklerini, ona göre önlem alınması gerektiğini söyleyecektir." dedi.
"KADRO SAYISINI 35'E ÇIKARDILAR"
Bordo-mavili kulübün başkanı, "Altyapıdan gelen oyuncuların sınırını kaldırdılar, kadrodaki oyuncu sayısını 35’e çıkardılar. Bunu yakında ilan edecekler diye tahmin ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Kulüpler, kararın açıklanmasının ardından altyapıdan oyuncu takviyesi yaparak kadrodaki futbolcuların sayısı 35'e çıkaracak.
Türkiye Kupası'nda uygulanan kural, yakında Süper Lig'e de getirilecek.