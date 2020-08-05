Ahmet Ağaoğlu: TFF'nin belirlediği limit normal

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin belirlediği harcama limitinin kendileri için sürpriz olmadığını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün duyurduğu harcama limitleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklanan paranın normal olduğunu belirten Ağaoğlu, diğer kulüpler için belirlenen limitlerin ise kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

"DİĞER KULÜPLERİN LİMİTLERİ BİZİ İLGİLENDİMEZ"

Ağaoğlu, "TFF'nin açıkladığı limit bizim için sürpriz değil. Muhasebe yöntemi belli. Gelirin ne kadar, ödemelerin ne kadar ortada. Biz zaten bu rakamları beyan etmişiz. Muhasebemiz de hesaplamış. TFF'nin öngördüğü rakamlar ile bizim hesabımız, aşağı yukarı aynı. Bizi olumsuz etkileyecek bir tablo yok. Diğer kulüpler için açıklanan rakamlar bizi ilgilendirmez. Şu an Süper Lig'in ekonomik anlamda en istikrarlı kulübüyüz. Ayağımızı yorgana göre uzatmaya devam edeceğiz." dedi.