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    Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor her zaman zirve yarışı içindedir

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olumsuz algılarla tahriklere kapılmayarak maça ağırlığını koyan taraftarların teşekkür ederken, her zaman zirve yarışı içinde olacaklarını söyledi.
    • 25.12.2022 - 00:03
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    Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor her zaman zirve yarışı içindedir

    Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında sahalarında 2-0 mağlup ettikleri Fenerbahçe müsabakası sonrası ağır gribal enfeksiyon geçirmesine rağmen basın mensuplarını kırmayarak soruları yanıtladı.

    "Taraftarlarımız tahriklere kapılmadı"

    İHA'nın aktardığına göre; Ağaoğlu, "Taraftarlarımız oluşturulmaya çalışılan olumsuz algılarla tahriklere kapılmadan, 100 dakika boyunca takımımızı desteklediler. Geçen seneki 12. adam taraftar gücümüz maça ağırlığını koydu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hocamız Abdullah Avcı, teknik heyet ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu sadece kazanılmış bir maç. Fatih Karagümrük maçını kazanmadığımız takdirde bu 3 puan çok fazla anlam ifade etmez. Aynı ciddiyetle devam etmeliyiz. Zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır. Trabzonspor her zaman zirveye oynayacaktır” dedi.

    Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor her zaman zirve yarışı içindedir #1


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