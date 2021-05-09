Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor, Türkiye'nin en değerli takımı

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, "Türkiye'nin en değerli takımı Trabzonspor." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, yedi ayı aşkın süredir devam eden Süper Lig yolculuğunun sonuna yaklaştıklarını anımsattı.

Bu sezon koronavirüs salgını, yaşadıkları sakatlıklar ve benzeri sorunların kendilerini çok yorduğunu ifade eden Ağaoğlu, artan takım sayısı, sıkışık fikstür gibi yönetilmesi zor durumlara rağmen futbolcu kadroları, teknik heyet ve çalışanlarıyla yan yana durduklarını aktardı.

“TRABZONSPOR RUHUNA YAKIŞIR BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ SERGİLEDİK”

Ağaoğlu, sportif anlamda son iki sezon sürekli yarışın içerisinde olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Taraftarımızın desteğini kalbimizde hissederek, büyük bir özveriyle Trabzonspor ruhuna yakışır bir mücadele örneği sergiledik. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık ve 10 yıl sonra müzemize iki kupa götürdük.

Ekonomik alanda başarılı bir yönetim anlayışı sergiledik, kulübün finansal durumunu sürdürülebilir hale getirdik, altyapıda yetiştirdiğimiz oyuncuları takıma kazandırdık.





“TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ TAKIMI TRABZONSPOR”

Altyapımızdan çıkan Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'ya Türkiye tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satışını gerçekleştirdik. Bugün gönül rahatlığıyla söylüyoruz ki tüm bunları başarmış bir Trabzonspor var artık. Tabii ki yaptıklarımızdan tam anlamıyla memnun değiliz.

Çünkü hedeflerimiz de potansiyelimiz de büyük. Bu hedeflere uzanmak için her gün ter döken, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür gibi Avrupa'nın yakından takip ettiği futbolculara sahip, Türkiye'nin en değerli takımı olan bir Trabzonspor var artık."