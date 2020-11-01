Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un başında Tamer Tuna'yı istiyor

Trabzonspor'da sözleşmesi feshedilen teknik direktör Eddie Newton'ın ardından, başkan Ahmet Ağaoğlu'Nun Tamer Tuna'yı, taraftarların ise Fatih Tekke'yi yeni hoca olarak görmek istediği öğrenildi.

Süper Lig'de parlak bir başlangıç yapamayan Trabzonspor Kulübü, geçen sezon iyi bir çıkış yakalamışken, önce Ünal Karaman'ın, ardından da Hüseyin Çimşir'in getirildiği teknik direktörlük görevinde, son olarak yardımcı antrenör olan Eddie Newton ile anlaşmıştı.

Ligdeki kötü gidişat, 7 maçta 1 galibiyetle devam edince, yönetim, İngiliz teknik adamın işine "görevimin başındayım" demesine rağmen son verdi.

LİGDE EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM OLDULAR

Süper Lig'de oynanan 7 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, kalesinde de 14 gol görerek ligin en çok gol yiyen takımı haline geldi.

TARAFTAR DA İSTEMEDİ

Yönetimin büyük bir çoğunluğu başta olmak üzere taraftarın da ayrılmasını istediği Newton'ın görevi sonrası bugün sabah antrenmanı ertelenirken 15.30'a alınan antrenman scout ekibi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

TAKTİĞİ OTURTAMADI, OYUNA MÜDAHALESİ ZAYIFTI

İngiliz teknik adamla lige başlayan Trabzonspor'da, ligin 7. haftasının bitmesine rağmen halen oyunun oturmamış olması ve teknik adamın oyun içindeki hamlelerini yeterli görmeyen yönetim, Newton ile yollarını ayırdı.

TRABZON'UN GENÇLERİNİ "KESTİ"

Özellikle son dönemde genç oyunculara verilen şanslar, Türk futboluna önemli isimlerin katılmasına katkı sağladı. Buna rağmen Trabzonspor'da U19 Milli Takımda yer alan Hakan Yeşil, Salih Kavrazlı, Kerem Baykuş ve Taha Tunç gibi isimlerin de orta saha rotasyonunda kullanmaması ayrılık nedenlerini oluşturdu.

EN GÜÇLÜ ADAY TAMER TUNA

Takımın antrenmanlarında yer almayan İngiliz hocanın yerine arayışlara başlayan bordo mavili kulüpte, en olası adayın Antalyaspor'dan ayrılan Tamer Tuna olduğu öğrenildi.

BAŞKAN AĞAOĞLU, TAMER TUNA'YI İSTİYOR

Teknik direktör Tamer Tuna, 1999-2001 yılları arasında Trabzonspor forması giyerken başkan Ahmet Ağaoğlu'da o dönemde yönetimde yer alan isimdi. Tamer Tuna, bordo-mavili formayı giydiği dönemde kulüpte başkan yardımcılığı görevinde bulunan Ağaoğlu'nun büyük beğenisini topladı. Newton'ın ayrılmasından sonra ise Tamer Tuna, teknik direktörlk için Ahmet Ağaoğlu'nun ilk hedefi durumunda.

4 ADAY GÜNDEME GELDİ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yönetimle gerçekleştiridiği toplantıda, Abdullah Avcı, Tamer Tuna, Tolunay Kafkas ve Fatih Tekke'nin isimlerinin geçtiği bilgisi verildi.

AVCI'NIN ŞARTLARI FAZLA GELDİ

Kulüp yönetimi önceliği Abdullah Avcı'ya vermişti. Ancak Avcı'Nın hem sözleşme şartları hem de istediği süre konusunda anlaşmazlık yaşanınca başkan Ağaoğlu, rotasını Tamer Tuna'ya çevirdi.

AĞAOĞLU'NUN TAMER TUNA PLANI

Antalyaspor'da başarılı bir dönem geçirmesine karşın görevine son verilen Tamer Tuna'ya sıcak bakan Ahmet Ağaoğlu, genç hoca ile kısa sürede görüşmeyi planlıyor. Ardından Trabzonspor yönetiminin İstanbul'da yapacağı bir görüşme ile de 2+1 yıllık sözleşme teklif edileceği öğrenildi.

TARAFTARIN İSTEDİĞİ FATİH TEKKE

Tamer Tuna ile anlaşılamaması halinde önce Fatih Tekke ile, sonrada Tolunay Kafkas'la görüşülecek. Ancak bordo mavili taraftarların gönlünde Fatih Tekke'nin olduğu söyleniyor. Yönetim 5 gün içinde hoca sorununu çözmeyi planlıyor

TAMER TUNA'NIN ANTALYASPOR KARİYERİ

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Tamer Tuna, kırmızı-beyazlı ekiple 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Tuna geçen sezon düşme hattından aldığı Antalyaspor’la büyük bir çıkış yakalayarak ligi 45 puanla 9. sırada tamamlamıştı.