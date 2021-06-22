Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, "TFF'nin yabancı kuralı konusunda değişikliğe gitmesini beklemiyorduk. Transfer politikamızı buna göre şekillendirdik." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği'nde bugün bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 6 Temmuz’da yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Toplantı sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu açıklamalarında, “Kulüpler Birliği kendisini yenilemek zorunda. 5 -6 Temmuz'da genel kurul gerçekleştirilecek. Ahmet Nur Çebi'nin aday olmaması bununla ilgili değil.

Yapısal olarak değişikliğe gideceğiz. Burada bir geçiş söz konusu olacak. Sayın Başkan, o süreç içerisinde görev almayacağını ifade etti. İstifa veya yaşanmış bir sıkıntı yok.

Ahmet Ağaoğlu: Transferlerimizi yabancı kuralına göre yaptık



“KULÜPLER BİRLİĞİ’NDE PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ YAPIYORUZ”

Kulüpler Birliği'nde profesyonelliğe geçiş yapıyoruz. Süper Lig A.Ş konusu gündemde. Hem buna geçiş hem de yönetim anlamında daha üretken olmak için profesyonel bir yapıya kavuşma kararı aldık.





“TRANSFER POLİTİKAMIZI YABANCI KURALINA GÖRE ŞEKİLLENDİRDİK”

TFF'nin yabancı kuralı konusunda değişikliğe gitmesini beklemiyorduk. Transfer politikamızı buna göre şekillendirdik. Sadece bu sene değil. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı 12'ye düşecek. Bunu da göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Hocamız bize 5-6 oyuncu söyledi. Bunların 4 tanesini zaten aldık." ifadelerini kullandı.