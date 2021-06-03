Ahmet Ağaoğlu: Türk futbolunu yukarı doğru çeken bir sistemin olması lazım

Ahmet Ağaoğlu: Türk futbolunu yukarı doğru çeken bir sistemin olması lazım

Ahmet Ağaoğlu, TFF ile yapılan toplantının ardından, "Türk futbolunu yukarı doğru çeken bir sistemin olması lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı yabancı oyuncu sınırlaması kararının ardından, Kulüpler Birliği açıklamalarda bulunmuş ve bu kararın yanlış olduğunu vurgulamıştı.

Bugün de bazı kulüp başkanları, TFF'nin Riva'daki merkezine gelerek toplantı düzenledi.

Toplantının ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

"REZERV LİG OLUŞTURULMALI"

Ahmet Ağaoğlu açıklamalarında, "Yabancı sınırındaki amaç, Türk futbolcularının yetişmesi. Yetiştiremediğiniz ve geliştiremediğiniz bir oyuncuyu Süper Lig'de sahaya sürmem mümkün mü? Sürersiniz ama oyuncuyu kaybetme ihtimaliniz çok yüksek. Rezerv lig oluşturulmalı.

Bundan 3 yıl önce 3 puana verilen para, 600 bin euroydu. Bugün 180 bin euroya düştü. Geliriniz düşüyor, giderleriniz sabit. Ödemelerimizin yüzde 80'i euro.

3 sene önceki gelirlerimizin 1/3'ünü alıyoruz, bunun de an çok zararını Anadolu kulüpleri çekiyor.





"TÜRK FUTBOLUNU YUKARI DOĞRU ÇEKEN BİR SİSTEMİN OLMASI LAZIM"

Türk futbolunu bizler temsil ediyoruz. Bizim TFF'yle uzlaşmamız gibi bir şey olmaması lazım. Türk futbolunu yukarı doğru çeken bir sistemin olması lazım.

Yabancı kararı ve küme düşme kararı bizimle ortak alınmış kararlar değil. Bütün kulüplerimizin fikirlerinin alındığı bir toplantı talep ettik. Bizimle birlikte ortak karar alınmadan bu kararın alınmış olması bizi biraz üzdü ve tedirgin etti. O konuyu da açtık." ifadelerini kullandı.