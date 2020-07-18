Ahmet Ağaoğlu: UEFA'nın sinirleri bozulmuş

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün UEFA tarafından aldığı men cezası ve CAS davasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, UEFA tarafından Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmişti.

Bordo-mavili kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da katıldığı Gündem Futbol Özel programında CAS davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili olarak CAS'a savunma veren Başkan Ağaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

''SPEKÜLASYONLAR DAVANIN GERÇEĞİNİ YANSITMIYOR''

"Yapılan spekülasyonlar davanın gerçeğini yansıtmıyor. Futbolun içinde olan herkesin konuşacağı her konuda araştırma yapması gerekiyor. Finansal fair-play düzensizliğine karşı bir süreçteyiz. Finansal fair-play sürecinde forma ve kombine gelirlerimiz arttı. UEFA'nın bize sunduğu talimatlara uymaya devam ediyoruz. Borçların yapılandırılması ve ödenmesine yönelik bir plan yaptık."





''CAS'TAN İSTEDİĞİMİZİ ALAMAZSAK, İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ'NE GİDECEĞİZ''

"UEFA bizim davamızda çok agresif davrandı. CAS'tan istediğimizi alamazsak İsviçre Federal Mahkemesi'ne gideceğiz. Ben kullanılan üslubu beğenmedim. UEFA netice itibariyle Avrupa futbolunun amir kurumudur. Orada duruşma esnasında UEFA'nın avukatının kullanmış olduğu üslup, bir spor organizasyonu ve uluslararası federasyonun kullanmış olduğu bir üsluptan çok uzaktı. Görünen o ki, UEFA'nın sinirleri bozulmuş. Bu davayı da kaybederlerse, onlar için hiç hoş olmayacak bir sürecin başlangıcı olacak."

''ÖN PROTOKOL İMZALADIĞIMIZ 4 İSİM VAR''

"Sörloth bizim geliştirerek Avrupa'ya tekrar sunduğumuz bir oyuncu. Trabzonspor önümüzdeki sezona en avantajlı başlayacak kulüp. Şimdiden ön protokol imzaladığımız 4 futbolcu var. Trabzonspor olarak oyuncu yetiştirmeye mecburuz. Abdulkadir Parmak olağanüstü bir performans gösteriyor. 5 oyuncu değişikliği kuralını iyi kullanmak için kaliteli isimler bulacağız. En fazla bir yıldız oyuncuyu göndermeyi düşünüyoruz."





''KULÜBÜN 840 MİLYON TL BORCUNA KEFİL OLDUM''

''İkinci öne sürmüş oldukları şart, borçların yapılandırılması ve ödenebilir bir takvime oturtulmasıydı. Bu da herkesin malumu olduğu gibi Bankalar Birliği, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Denizbank'a olan borçların bir çatı altına alınıp yapılandırılması, sürdürülebilir ödenebilir bir ödeme planına uygun olarak... Geldiğimiz zaman Bankalar Birliği'ne ve futbol ailesine olan borçlarımız 840 milyon liraydı. Bu bizden önceki dönemlerden sarkan borçlar. Bizden önceki 2 dönem. 6 senelik ve birazı da daha eskiye dayanan borçlar. Bir kere burada Bankalar Birliği şöyle bir şart öne sürdü, 'Bu borçları yapılandırdığımız takdirde geçmiş dönem kredilerin altına imza atan yönetimleri ibra etmiş oluyorsunuz.' Bütün o borçları kulübün mevcut başkanı olarak siz üzerinize almış oluyorsunuz. Şimdi bunu niye söylüyorum, ileride konuşacağımız bir konuya bağlayacağız. Ahmet Ağaoğlu olarak, şahsi olarak benden önceki dönemlerde oluşmuş kulübün 840 milyon lira borcuna kefil oldum.''

''UEFA'NIN SİNİRLERİ BOZULMUŞ''

''UEFA'da şöyle bir karar var, bu açık ve net. Net net! UEFA, bu sene CAS'ta benzeri şekilde iki dava kaybetti. Milan'ın davası ve City'nin davası. Netice itibariyle men cezası almış kulüpler. UEFA netice itibariyle Avrupa futbolunun amir kurumudur. Avrupa futbolunu var eden kurumlar, kuruluşlar futbol kulüpleri ve üye ülke federasyonlarıdır. Orada duruşma esnasında UEFA'nın avukatının kullanmış olduğu üslup, bir spor organizasyonu ve uluslararası federasyonun kullanmış olduğu bir üsluptan çok uzaktı. Anlayışla karşılıyorum, belli ölçüde. Çünkü, iki tane sağlam tokat yemişler. Görünen o ki, UEFA'nın sinirleri bozulmuş. Bu davayı da kaybederlerse, onlar için hiç hoş olmayacak bir sürecin başlangıcı olacak.''