Ahmet Ağaoğlu: VAR, inşallah bir gün yok olur

Ahmet Ağaoğlu: VAR, inşallah bir gün yok olur

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "VAR’dan ne mi bekliyorum ? İnşallah bir gün yok olur" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. VAR sistemini ve hakemleri eleştiren Ağaoğlu, VAR sisteminin bitmesi gerektiğini söyledi.

Ağaoğlu açıklamalarında, "Kulüpler birliğinde sürekli olarak konuştuğumuz bir konu bu. Maç sonu açıklamalarda da sürekli olarak ifade ettiğimiz bir konu. VAR ile alakalı, bir pozisyon oluyor hakem gitmiyor, soruyoruz verdikleri cevap ‘yeni talimata göre’ oluyor.

15 günde 1 talimat değişir mi ? Kafalarına göre öyle bir hale getirdiler ki sistemi, VAR artık varla yok arası, kime ne şekilde hizmet ettiği belli değil. VAR’ın da parasını kulüpler veriyor, biz veriyoruz.





"MHK'DA HALA 1960'LARDAN KALMA SİSTEM DEVAM EDİYOR"

Geçmişte 18 kulübün kasasından çıkan paralarla karşılanıyor. Bugün MHK’da hala 1960’larda oluşturulan sistemi devam ettirdiğiniz sürece, bütün ülkelerin çok efektik olarak kullandığı sistemi, VAR teknolojisini, siz ucube bir şey haline getirirsiniz.

VAR hiçbir şeye karışmıyorsa, benim Gaziantep maçımda 8 pozisyon geri gelip o pozisyona karışıyor. 15 günde 1 yönetmelik değişiyorsa, bu işte bir sıkıntı var demektir. Sıkıntının da ötesindedir de…" ifadelerini kullandı.

"VAR DAN NE Mİ BEKLİYORUM? İNŞALLAH YOK OLUR"

Milliyet'e verdiği röportajda Ağaoğlu, "VAR’dan ne mi bekliyorum ? İnşallah bir gün yok olur. Yok olursa biliyorsunuz yok yani. Aldık getirdik, teknolojiden yararlanalım, tartışmalar azalsın. Ama artarak devam ediyor tartışmalar. Beklentim yok. Çok hassas ve dikkatli olmaları lazım.

Sorunların derinlerine inmek lazım. Günün ihtiyaçlarına cevap verecek kurulların olması lazım. Yapısal olan bozuklukları ortadan kaldırmamız lazım. 31 yıldır yöneticiyim, hiçbir şey değişmedi. Eskiden naklen yayın yokken, orta sahada penaltı çalan hakemler vardı. Şimdi sadece onlar kalmadı." açıklamalarında bulundu.