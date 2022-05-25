Ahmet Ağaoğlu: Yabancı kuralı ne olacak

Kulüpler Birliği başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüpler ile yapılan toplantı sonrası kritik açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanlığıyla ilgili konuşan Ağaoğlu, "TFF Başkanlığı için muhtemel adaylarla bir görüşme yapacağız. Şu anda ismi zikredilen iki başkan adayımız var ama resmi olarak adaylıklarını açıklamadılar. Adaylıklarını açıklayan başkanlarla birlikte Kulüpler Birliği'nde bir toplantı yaparak, ülke futbolunun sorunlarını konuşup çözüm önerilerini kendilerinden aldıktan, kendi içimizde değerlendirdikten sonra, Kulüpler Birliği olarak yol haritası çizeceğimiz konusunda fikir birliğine vardık." dedi.

"Yabancı sınırı ne olacak?"

Yabancı sınırının belli olmamasına rağmen transfer tarihinin açıklandığına dikkat çeken başkan, "İvedilikle çözüm bekleyen sorunlarımız var. Biz içerideyken açıklanmış transfer penceresi. 17 Haziran'da açılacakmış. Yabancı sınırı ne olacak? 3 haftadan az bir süre kalmış. Hala neticeye ulaşmamış yayın ihalesi var. Hangi rakamlar üzerinden yapılacak? Liglerin başlamasına 2 ay var. Yayıncı kuruluş da ne kadar dekoder satacağını, 50-60 ülkeye satacağı yayının programını yapmak zorunda. Kulüplerin ve yayıncının çaba sarf ettiği dönemde, imzanın haziran ayı sonuna ertelenmesinin doğuracağı sonuçları dile getirmek bile istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"Kulüplerin menfaatini düşüneceğiz"

Kulüplerin menfaati doğrultusunda hareket edeceklerini belirten Ağaoğlu, "Belki de haziranın sonunda ön elemeler başlayacak Avrupa'da. Bu kulüpler alelacele transfer mi yapacak, oyuncularını mı gönderecek. Yabancı sayısı 14 mü olacak, 12 mi olacak? Kulüplerden bir yaklaşım bekliyorlarsa, kendilerini davet ederek planlarını, projelerini, mevcut sorunlara ne çözüm getireceklerini öğreneceğiz. Adaylarla ilgili herhangi bir önyargı yok. Kulüplerin menfaati doğrultusunda hareket etme kararı aldık." şeklinde konuştu.

"Profesyonel yapıya geçilmeli"

Ahmet Ağaoğlu son olarak, "Benim Kulüpler Birliği başkanlığı için tavrım belli. Bir profesyonel yapıya geçilmeli ve ivedilikle o yapıya geçilmesi noktasında ben başkan oldum. Eylül, ekim, haydi kasım dedik. Ocakta yapılan toplantıda profesyonel yapı için erken diyenler oldu, çoğu başkan profesyonel yapıyı hemen istiyor aslında. Ben bu görevi uzun süre yapmak için gelmedim. Ben de geçenlerde açık ve net ifade ettim. Büyük ihtimalle TFF seçimlerini takip eden 2-3 gün içerisinde yeni yönetimi ve yeni başkanın seçilmesi yönünde hareket edeceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.