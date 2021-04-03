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    Ahmet Ağaoğlu: Yasa dışı bahis vatan hainliğiyle eşdeğer

    Ahmet Ağaoğlu: Yasa dışı bahis vatan hainliğiyle eşdeğer

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, korsan yayın ve yasadışı bahis konularıyla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 09:15
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    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yasadışı bahis ve korsan yayıncılıkla ilgili 'vatan hainliği' yakıştırmasını yaptı.

    beIN Sports'ta konuşan Ağaoğlu, kulüplerin gelirlerinde önemli bir yere sahip olan yayın ve yasal bahis gelirleri nedeniyle kulüplerin büyük zorluk yaşadığından bahsetti.

    Ahmet Ağaoğlu: Yasa dışı bahis vatan hainliğiyle eşdeğer #1

    "YASA DIŞI BAHİS VATAN HAİNLİĞİYLE EŞDEĞER"

    Ağaoğlu'nun konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

    "Yasa dışı bahis, benim için vatan hainliğiyle eşdeğer. Yayın geliri, Anadolu kulüplerinin gelirinin sabit gelirlerinin %80, %90'ı. Trabzonspor'un gelirinin %60'ı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın sabit gelirlerinin %40'ı naklen yayın gelirinden oluşuyor. Bunu izleyen taraftar, 'Şu oyuncuyu niye almadınız, 100 bin euro fazla verseydiniz' demeyecek. Yayıncı kuruluş para kaybedince, biz de kaybediyoruz. Korsan yayın izlendiği sürece kulüplerin gelirlerinde de düşüş meydana geliyor."

    Ahmet Ağaoğlu: Yasa dışı bahis vatan hainliğiyle eşdeğer #2

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