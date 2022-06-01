Ahmet Ağaoğlu: Yıldız transfer için durumumuz yok

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu transferlerle ilgili, "Yıldız transferler bekliyorlar. Gerçek bununla pek örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.

2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, 'Anadolu Ajansı Spor Masası'nın konuğu oldu.

Ağaoğlu, transferlerden forma satışına kadar bordo-mavililerle ilgili birçok konu hakkında açıklamada bulundu.

Ahmet Ağaoğlu açıklamalarında, "Forma satışında 250 bini yakaladık. Taraftarımız yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Stoğumuzdaki formalar bitti. Yeni formalar sipariş ettik. Yeni formalar bu haftadan itibaren TS Club mağazalarımızdaki yerini alacak.





"1.5 milyon euro üzerinde bir ücret verecek durumda değil Trabzonspor"

Şampiyon olduğunuz zaman her şey çok farklı algılanıyor. 10 milyon euro verelim şunu alalım, 15 verelim bunu alalım diye bir şey yok. 1.5 milyon euro maaş üzerinde bir ücret verecek durumda değil Trabzonspor.

Şampiyonlar Ligi'nde inşallah gruplara kalırız. Yıldız transferler bekliyorlar. Gerçek bununla pek örtüşmüyor. Ekonomik güce sahipseniz sıkıntı yok. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız sıkıntıların tekrarlanmasını istemiyorum.





"Abdullah Avcı konusunda olumsuz bir durum yok"

Abdullah Avcı ile sözleşme uzatma konusunda görüşmüştük. Olumsuz bir durum yok. Hocamız da bu konuda sıkıntının olmadığı söyledi. Şu anda birlikte daha önemli konulara odaklandık.

Bizim amacımız kadromuzu korumak. Tabii ki kulübün finansal imkanları dahilinde.





"Nwakaeme'ye verebileceğimiz en yüksek ücreti teklif ettik"

Nwakaeme'nin Trabzonspor'u ne kadar sevdiğini biliyoruz. Sözleşme görüşmelerine 19 Eylül'de başladık. Biraz uzun süren bir süreç. İmkanlar dahilinde verebileceğimiz en yüksek ücreti kendisine ilettik. Denswil ile transfer görüşmemiz devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Fransa liginden uçak biletini dahi aldığımız bir oyuncu gece yarısı telefon açıp, gelmek istemedi. O yüzden imza atılmadan bir şey diyemiyorum.





"Sörloth'la kim görüşürse Leipzig bize dönmek zorunda"

Sörloth konusu çok net. Herhangi bir takım teklif götürdüğü zaman, Leipzig kulübü bize dönmek zorunda. Aynı parayı verdiğimiz takdirde anlaşma hakkı Trabzonspor'da. Sürekli olarak bu konunun gündeme gelmesi çok anlamsız artık.

Trabzonspor futbolcularına gelen tek resmi teklif Ahmetcan Kaplan için geldi.'

No pain, no gain' yani acı yoksa kazanç yok. Trabzonspor çok acı çekti, haksızlıklara uğradı. Ancak savaşmaktan vazgeçmedik." ifadelerini kullandı.