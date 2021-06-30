Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp olağan mali genel kurulunda konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp olağan mali genel kurulunda açıklamalar yaptı.

Bordo-mavili kulübün Başkanı, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a gönderme yaparak, "Biz başkaları gibi otel lobilerinde kulübünü eleştiren camialardan değiliz, bizi de biz yapan bu." dedi. İşte Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri...





"TRABZONSPOR'UN ELİ RAHAT"

"Harcamalarımız TFF'nin harcama limitleri ve UEFA'nın Finansal Fair-Play talepleriyle örtüşüyor. Bu konuda kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın. 2 sezondur oyuncu satışı ile Trabzonspor'un eli rahat. Üstelik geçen sezonun ilk 9 ayı 210 milyon lira zararla kapatıldı. Son iki yıl içerisinde iki sermaye atrırımı yapılarak 100 milyon TL olan sermaye 500 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Yapılan sermaye artırımı modeliyle kulübün kasasına karşılıksız olarak 210 milyon TL kaynak sağlanmıştır."

MALİ DİSİPLİN ŞART

"Yeniden yapılandırma Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi. Bırakın borçları, faizlerini bile ödemelerinin mümkün olmadığını söylediler. Trabzonspor borçlarını rahatlıkla ödeyecebilecek durumda. Ancak mali disiplini sürdürmemiz şart"





İMZA PARASI

"İmza parası dünya futbolunun bir gerçeği. Futbolcular bonservisleri elinde olduğu için kendi adına bonservis talep ediyorlar."